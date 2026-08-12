Șoferul implicat în tragedia din Brașov, un fost erou: cu ani în urmă, a salvat un turist de la înec

Bărbatul de 50 de ani implicat în accidentul teribil de pe strada Mureșenilor din Brașov, în urma căruia doi oameni au murit, iar un al treilea a fost grav rănit, are în trecut un episod în care a salvat viața unui turist. Cu ani în urmă, în timp ce se afla în vacanță la Neptun împreună cu familia, acesta a intrat în mare pentru a ajuta un bărbat aflat în pericol, deși victima nu știa să înoate.
Tragedie în centrul Brașovului
Accidentul care a îndoliat centrul Brașovului s-a produs marți seară, în jurul orei 21:00, pe strada Mureșenilor. Potrivit primelor informații, șoferul, în vârstă de 50 de ani, a pierdut controlul autoturismului în apropierea unui sens giratoriu.
Mașina a ajuns pe spațiul verde, apoi a pătruns pe trotuar, unde a lovit un stâlp și, ulterior, trei pietoni. Impactul a fost extrem de violent, victimele fiind proiectate în zidul unei clădiri.
În urma accidentului, doi tineri și-au pierdut viața. Una dintre victime era un bărbat de 26 de ani din Piatra Neamț, iar cealaltă era un turist german în vârstă de 34 de ani.
O a treia persoană, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănită și transportată la spital, unde se află în stare critică.
Anchetatorii iau în calcul și o posibilă cauză medicală
Circumstanțele în care s-a produs accidentul sunt investigate de polițiști. Șoferul nu consumase alcool și nici substanțe interzise, iar comportamentul său înainte de impact a ridicat semne de întrebare.
Bărbatul a fost transportat la Spitalul de Psihiatrie pentru evaluări, după ce anchetatorii au observat că nu a existat o reacție evidentă de frânare înainte ca autoturismul să ajungă pe trotuar.
Printre ipotezele analizate se află și posibilitatea unei probleme medicale. Potrivit informațiilor apărute după accident, o eventuală criză de epilepsie este una dintre variantele luate în calcul, însă numai medicii și ancheta vor putea stabili cauza exactă.
„La acest moment luăm în calcul toate variantele de cercetare cu privire la cauzele producerii accidentului, inclusiv o cauză medicală”, a declarat inspectorul principal Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IPJ Brașov.
Din salvator, în centrul unei tragedii
Povestea șoferului capătă o dimensiune cu atât mai dramatică prin prisma unui episod din trecutul său.
Cu ani în urmă, în timp ce se afla la Neptun alături de familie, bărbatul a intervenit pentru a salva un turist care intrase în mare și ajunsese în pericol. Victima nu știa să înoate și se îndepărtase prea mult de mal.
Fără să ezite, bărbatul a intrat în apă pentru a-i veni în ajutor și a reușit să-l scoată din situația periculoasă.
Gestul de atunci îl prezenta ca pe un om dispus să-și riște propria siguranță pentru a salva o altă viață. Ani mai târziu, numele său apare însă într-un context complet diferit, după tragedia produsă în centrul Brașovului.
Polițiștii trebuie să stabilească acum cu exactitate ce s-a întâmplat în momentul în care autoturismul a părăsit partea carosabilă și a ajuns pe trotuar.
Anchetatorii verifică inclusiv ipoteza unei probleme medicale și urmează să fie analizate toate datele disponibile pentru stabilirea cauzei accidentului.