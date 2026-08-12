Șoferul implicat în tragedia din Brașov, un fost erou: cu ani în urmă, a salvat un turist de la înec

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 16:33

Bărbatul de 50 de ani implicat în accidentul teribil de pe strada Mureșenilor din Brașov, în urma căruia doi oameni au murit, iar un al treilea a fost grav rănit, are în trecut un episod în care a salvat viața unui turist. Cu ani în urmă, în timp ce se afla în vacanță la Neptun împreună cu familia, acesta a intrat în mare pentru a ajuta un bărbat aflat în pericol, deși victima nu știa să înoate.

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