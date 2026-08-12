Un muncitor de 37 de ani a murit după ce un șanț s-a surpat peste el

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 aug. 2026, 16:45

Accident mortal în localitatea Nanov, județul Teleorman. Un muncitor în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la un șanț destinat lucrărilor de canalizare. Salvatorii au făcut eforturi timp de aproximativ o oră pentru a-i salva viața, însă manevrele de resuscitare au fost zadarnice.

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