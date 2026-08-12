Un muncitor de 37 de ani a murit după ce un șanț s-a surpat peste el

Accident mortal în localitatea Nanov, județul Teleorman. Un muncitor în vârstă de 37 de ani și-a pierdut viața după ce a fost prins sub un mal de pământ în timp ce lucra la un șanț destinat lucrărilor de canalizare. Salvatorii au făcut eforturi timp de aproximativ o oră pentru a-i salva viața, însă manevrele de resuscitare au fost zadarnice.
Muncitor prins sub pământ în timpul lucrărilor de canalizare
Tragedia s-a produs în Nanov, în timpul unor lucrări efectuate pentru realizarea rețelei de canalizare, arată TeleormanNews.ro. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani și originar din localitatea Bogdana, se afla în șanț în momentul în care un mal de pământ s-a prăbușit peste el.
Primele informații indică faptul că șanțul nu ar fi fost consolidat corespunzător pentru prevenirea unei surpări. De asemenea, există suspiciuni că muncitorul nu ar fi purtat echipamentul individual de protecție specific unei astfel de activități.
Circumstanțele exacte ale accidentului urmează însă să fie stabilite în cadrul anchetei declanșate de autorități.
Salvatorii au încercat aproape o oră să-i salveze viața
Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului și au început operațiunile pentru scoaterea victimei de sub pământ.
După ce muncitorul a fost recuperat, salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare. Eforturile medicale au continuat timp de aproximativ o oră.
Din păcate, în ciuda intervenției echipajelor de urgență, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Medicii au fost nevoiți să constate decesul acestuia.
Bărbatul era principalul susținător al familiei
Moartea muncitorului a lăsat în urmă o familie îndurerată. Potrivit informațiilor disponibile, bărbatul provenea din Bogdana și era principalul sprijin financiar al celor apropiați.
Acesta ar fi fost singura persoană din familie care avea un loc de muncă și asigura veniturile necesare traiului de zi cu zi. Tragedia are astfel consecințe dramatice nu doar prin pierderea unei vieți, ci și pentru familia rămasă fără principalul său susținător.
Ancheta trebuie să stabilească dacă au fost respectate regulile de protecție a muncii
În urma accidentului mortal din Nanov au fost demarate cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.
Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman și celelalte autorități competente urmează să verifice dacă lucrările se desfășurau cu respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă.
Unul dintre principalele aspecte care trebuie lămurite este dacă șanțul era asigurat împotriva surpării și dacă muncitorii beneficiau de echipamentele de protecție necesare.
Ancheta va trebui să stabilească, de asemenea, cine era responsabil de organizarea și supravegherea lucrărilor și dacă toate măsurile obligatorii pentru prevenirea accidentelor fuseseră implementate.