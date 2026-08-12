Galați rămâne fără apă 24 de ore. Seceta istorică de pe Dunăre oprește alimentarea pentru jumătate de oraș

Pentru 24 de ore, circa jumătate din municipiul Galați va fi fără apă potabilă, pentru ca operatorul să poată conecta instalația de captare din Dunăre la o sursă de apă de adâncime. Intervenția este prezentată drept una strategică, menită să prevină viitoare restricții de consum, în contextul în care fluviul a ajuns la cote istorice, iar priza de apă nu mai poate acoperi necesarul orașului.
Lucrări de urgență la Uzina de Apă
Potrivit Apa Canal SA Galați, intervenția presupune cuplarea conductei magistrale de legătură DN 800 mm, cu o lungime de 1,3 kilometri, la magistrala DN 1.200 mm – firul 4 de apă brută de la Priza Dunării. Prin această conexiune, Uzina de Apă va putea fi alimentată și din sursa de adâncime, respectiv din magistrala DN 1.000 mm Șerbești–Filești, nu doar din fluviu.
„Este o intervenție absolut necesară acum, pentru a proteja continuitatea alimentării cu apă a municipiului Galați într-un moment în care condițiile Dunării impun acțiune și prevenție”, a transmis operatorul de apă.
În acest moment, Uzina de Apă este alimentată exclusiv prin conducta magistrală DN 1.200 mm (firul 4) de la Priza Dunării, care funcționează la mai puțin de jumătate din capacitate din cauza nivelului foarte scăzut al apei.
Peste 100.000 de oameni afectați
Oprirea Stației de Tratare și Pompare „Uzina de Apă” a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă pentru circa 100.000 de locuitori din Galați, în zonele care depindeau integral de priza de apă a Dunării.
„Oprirea Stației de Tratare și Pompare Uzina de Apă a dus la sistarea alimentării cu apă potabilă a jumătate din oraș, cea care primea apa exclusiv de la priza de apă a Dunării”, a explicat Cornelia Arnautu, reprezentant al Apa Canal SA Galați.
Locuitorii din cele șapte cartiere afectate au fost sfătuiți să își facă provizii, iar autoritățile au pus la dispoziție cisterne cu apă. Chiar dacă sunt deranjați de disconfort, gălățenii recunosc că situația este generată de seceta prelungită și spun că nu își amintesc ca vreodată nivelul Dunării să fi pus în pericol alimentarea cu apă a orașului.
Dunărea, la un centimetru de cota istorică
La Galați, Dunărea are astăzi cota de 18 centimetri, cu doar un centimetru peste minima istorică a zonei, de 17 centimetri. Din cauza secetei, nu se mai poate trage apă prin toate grătarele de aducțiune, o parte dintre acestea rămânând deasupra apei.
Nici veștile de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) nu sunt mai bune: debitul fluviului la intrarea în țară se apropie de nivelul minim istoric, iar lucrările de dragare se desfășoară în mai multe puncte critice pentru menținerea navigației.
„Administrația Fluvială draghează în mai multe puncte critice, în special în zona Cernavodă”, a declarat Adrian Maizel, inginer la AFDJ.
Autoritățile recunosc că noua sursă de adâncime nu poate, singură, asigura alimentarea întregului oraș, în cazul în care priza Dunării nu va mai putea furniza deloc apă, dar subliniază că soluția oferă o alternativă esențială în scenariul în care nivelul fluviului continuă să scadă.