Galați rămâne fără apă 24 de ore. Seceta istorică de pe Dunăre oprește alimentarea pentru jumătate de oraș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 15:30

Pentru 24 de ore, circa jumătate din municipiul Galați va fi fără apă potabilă, pentru ca operatorul să poată conecta instalația de captare din Dunăre la o sursă de apă de adâncime. Intervenția este prezentată drept una strategică, menită să prevină viitoare restricții de consum, în contextul în care fluviul a ajuns la cote istorice, iar priza de apă nu mai poate acoperi necesarul orașului.

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