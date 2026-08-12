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Trafic blocat spre București după ce un camion a lovit un picior de pod, pe A1: marfa s-a împrăștiat pe șosea

Accident A1 / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Accident A1 / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 11:55
Actualizat12 aug. 2026, 12:30

Traficul rutier a fost blocat miercuri pe autostrada A1 Pitești-București, în zona Popasul Iancului, după ce un autocamion a fost implicat într-un accident. O parte din încărcătura transportată s-a împrăștiat pe carosabil, iar circulația pe sensul către Capitală a fost oprită.

Potrivit Centrului INFOTRAFIC, accidentul s-a produs în zona localității Uliești, județul Dâmbovița, pe sensul de mers către București.

Din primele informații, șoferul autocamionului ar fi pierdut controlul direcției, iar vehiculul a lovit un picior de pod. Camionul transporta produse alimentare, iar în urma impactului o parte din marfă a ajuns pe partea carosabilă.

Accident A1 / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov

În urma accidentului, traficul a fost oprit pe ambele benzi ale sensului de mers către Capitală. Drept urmare, în zonă s-au format coloane de autovehicule în ambele direcții.

Echipele de intervenție ajunse la fața locului au intervenit pentru îndepărtarea încărcăturii și eliberarea carosabilului. Potrivit estimărilor autorităților, circulația ar urma să fie reluată în jurul orei 12:00.

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