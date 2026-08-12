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Trafic blocat spre București după ce un camion a lovit un picior de pod, pe A1: marfa s-a împrăștiat pe șosea
Accident A1 / Foto: Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov
Publicat12 aug. 2026, 11:55
Actualizat12 aug. 2026, 12:30
Traficul rutier a fost blocat miercuri pe autostrada A1 Pitești-București, în zona Popasul Iancului, după ce un autocamion a fost implicat într-un accident. O parte din încărcătura transportată s-a împrăștiat pe carosabil, iar circulația pe sensul către Capitală a fost oprită.
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