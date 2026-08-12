„Recordul” de consum de energie de marți, infirmat de Transelectrica: datele afișate timp de 10 ore au fost greșite

O defecțiune tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real de pe site-ul Transelectrica a generat, marți, afișarea unor valori eronate privind producția și consumul de energie electrică. Problema a fost remediată în aceeași seară, a transmis compania într-un comunicat.
Date eronate între orele 11:00 și 21:00
Transelectrica a precizat că disfuncționalitatea a apărut marți, 11 august 2026, în jurul orei 11:00 și a afectat exclusiv modul în care erau afișate public datele pe website-ul companiei.
„O disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Companiei a generat valori eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public”, a transmis operatorul național de transport al energiei electrice.
Potrivit companiei, valorile în timp real au fost corectate de la ora 21:00, iar la ora 22:20 au fost republicate datele din intervalul afectat în graficul „Producție, consum și sold”.
Producția a rămas blocată în afișaj
Reprezentanții Transelectrica au explicat că, de la ora 11:00, valoarea producției afișate pe site a rămas constantă. Ca urmare, mecanismul automat care calculează indicatorii din grafic a generat și o valoare inexactă pentru consum.
„Valoarea producției afișate a rămas constantă, ceea ce a determinat, prin mecanismul automat de calcul al indicatorilor prezentați în grafic, afișarea unei valori de consum care nu corespunde consumului real”, arată compania.
Transelectrica subliniază că eroarea nu a afectat funcționarea Sistemului Electroenergetic Național și nu a reflectat valorile reale ale producției și consumului de energie din intervalul orar 11:00–21:00.
„Recordul” de consum, bazat pe date greșite
La ora 19:25, datele publicate pe site-ul Transelectrica indicau un consum de peste 8.000 MW, o producție de 5.873 MW și importuri de 2.151 MW. Însă, potrivit precizărilor ulterioare ale companiei, informațiile afișate în acel moment nu erau reale, întrucât se încadrau în perioada afectată de disfuncționalitatea tehnică.
Transelectrica afirmă că, după intervenție, a fost restabilită integral afișarea datelor corecte înregistrate în intervalul afectat.