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Cum se simte Alina Pușcău după ce a aflat că are cancer: „Începe călătoria spre Dumnezeu!”
Alina Pușcău
Publicat11 aug. 2026, 22:02
SursăRealitatea PLUS
Alina Pușcău a încheiat prima ședință de tratament împotriva cancerului la sân. Fostul super-model se află în Los Angeles și a făcut mai multe dezvăluiri pe pagina ei de socializare. „Acum începe viața mea, acum începe călătoria mea spre Dumnezeu”, a spus diva.
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