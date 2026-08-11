Cum se simte Alina Pușcău după ce a aflat că are cancer: „Începe călătoria spre Dumnezeu!”

Publicat 11 aug. 2026, 22:02 Sursă Realitatea PLUS

Alina Pușcău a încheiat prima ședință de tratament împotriva cancerului la sân. Fostul super-model se află în Los Angeles și a făcut mai multe dezvăluiri pe pagina ei de socializare. „Acum începe viața mea, acum începe călătoria mea spre Dumnezeu”, a spus diva.

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