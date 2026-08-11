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Cum se simte Alina Pușcău după ce a aflat că are cancer: „Începe călătoria spre Dumnezeu!”

Alina Pușcău

Alina Pușcău

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat11 aug. 2026, 22:02
SursăRealitatea PLUS

Alina Pușcău a încheiat prima ședință de tratament împotriva cancerului la sân. Fostul super-model se află în Los Angeles și a făcut mai multe dezvăluiri pe pagina ei de socializare. „Acum începe viața mea, acum începe călătoria mea spre Dumnezeu”, a spus diva.

Alina Pușcău, prima ședință de tratament împotriva cancerului

După prima ședință de tratament, Alina Pușcău s-a filmat în mașină și le-a transmis susținătorilor ei de pe rețelele de socializare că se simte foarte bine și că se îndreaptă spre biserică, pentru a se ruga.

Totodată, fostul model internațional a mai spus că nu va face, cel puțin deocamdată, chimioterapie.

Alina Pușcău a anunțat săptămâna trecută că a fost diagnosticată cu cancer la sân în stadiu de metastază, cu extindere la oase. Iar salvarea și tratamentul său au început la un spital din Los Angeles.

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