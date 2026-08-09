Fiul lui Joe Biden, despre cancerul fostului președinte: „S-a răspândit, s-a metastazat în oasele sale și chiar mai departe”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 9 aug. 2026, 07:23

Cancerul de prostată al fostului președinte american Joe Biden s-a răspândit în organism, inclusiv la nivelul oaselor, și îi provoacă dureri puternice, potrivit declarațiilor făcute de fiul său, Hunter Biden, într-un interviu acordat BBC.

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