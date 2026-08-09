Fiul lui Joe Biden, despre cancerul fostului președinte: „S-a răspândit, s-a metastazat în oasele sale și chiar mai departe”

Cancerul de prostată al fostului președinte american Joe Biden s-a răspândit în organism, inclusiv la nivelul oaselor, și îi provoacă dureri puternice, potrivit declarațiilor făcute de fiul său, Hunter Biden, într-un interviu acordat BBC.
„Cancerul s-a răspândit, s-a metastazat în oasele sale și chiar mai departe”, a spus Hunter Biden, conform BBC. „Este foarte dureros și foarte debilitant din multe puncte de vedere”, a adăugat acesta.
Joe Biden, în vârstă de 83 de ani, a anunțat în mai 2025, la mai puțin de patru luni de la plecarea din funcția de președinte al SUA, că a fost diagnosticat cu cancer de prostată. Fiul său spune că vestea și evoluția bolii au fost dificile pentru întreaga familie.
„Este cu adevărat trist să privești”, a declarat Hunter Biden. „Singurul lucru pe care l-aș spune despre tatăl meu, despre sănătatea lui în acest moment, este că mi-aș dori să se plângă mai mult, pentru că nu e bine”, a continuat el.
Hunter Biden a precizat însă că fostul președinte democrat continuă să fie implicat în viața publică și să vorbească despre subiectele importante pentru el.
Joe Biden anunța în iulie că tratamentul merge „foarte bine”
Declarațiile fiului său vin după ce Joe Biden afirma, în iulie, că tratamentul oncologic decurge bine. Fostul lider de la Casa Albă a abordat subiectul într-un mesaj video publicat pe platforma X, cu ocazia anunțării lansării unui volum de memorii.
„De când am părăsit președinția, o mulțime de oameni mă întreabă: «Joe, ce ai mai făcut?»”, a transmis Biden pe 15 iulie. „Am petrecut mult timp alături de familie. Mă confrunt cu un diagnostic de cancer și am primit tratament, și merge foarte bine.”
Cartea, intitulată „Promise Me, America”, urmează să apară pe 17 noiembrie. Volumul va aborda momente-cheie ale mandatului său, inclusiv atacul asupra Capitoliului din 666 ianuarie 2021, războiul din Ucraina și retragerea militară americană din Afganistan.
Vârsta și sănătatea lui Biden, subiecte constante în timpul mandatului
Joe Biden a fost cel mai în vârstă președinte american aflat în funcție. A părăsit Casa Albă la 81 de ani, iar vârsta și starea sa de sănătate au fost subiecte recurente în timpul mandatului.
El și echipa sa au fost criticați pentru presupusa lipsă de transparență privind starea de sănătate a fostului președinte, mai ales după prestația sa din dezbaterea cu Donald Trump, care a precedat retragerea lui Biden din cursa pentru un nou mandat.
Donald Trump, care a împlinit 80 de ani în iunie, ar urma să depășească recordul de vârstă stabilit de Joe Biden până la finalul actualului mandat, în ianuarie 2029.