Cod roșu de incendii în Valencia. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania să evite zonele afectate

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:21

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania. Autoritățile locale au instituit cod roșu din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Incendii sunt deja în desfășurare în localitățile Sierra Engarceran, Culla și Tirig din provincia Castellón. Avertizarea este valabilă atât pentru turiști, cât și pentru românii care locuiesc sau tranzitează regiunea.

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