Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Cod roșu de incendii în Valencia. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania să evite zonele afectate

Incendii Spania

Incendii Spania

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 aug. 2026, 12:21

Ministerul Afacerilor Externe îi avertizează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Valenciană din Spania. Autoritățile locale au instituit cod roșu din cauza riscului ridicat de incendii de vegetație. Incendii sunt deja în desfășurare în localitățile Sierra Engarceran, Culla și Tirig din provincia Castellón. Avertizarea este valabilă atât pentru turiști, cât și pentru românii care locuiesc sau tranzitează regiunea.

Recomandări pentru români

MAE recomandă evitarea zonelor în care există incendii sau un risc imediat de izbucnire a focului. Cetățenii români trebuie să respecte instrucțiunile transmise de autoritățile spaniole. Aceștia sunt sfătuiți să urmărească permanent alertele și informațiile oficiale privind evoluția incendiilor. Românii care călătoresc în străinătate pot folosi și aplicația „Călătorește informat”, care oferă alerte și recomandări.

Numerele pentru asistență consulară

Românii pot solicita asistență consulară la numerele +34 964 216 171, +34 964 216 172, +34 964 203 331 și +34 964 203 234. Mai sunt disponibile numerele +34 962 985 644, +34 962 985 278 și +34 961 237 364. Apelurile sunt redirecționate către centrul de contact pentru cetățenii români din străinătate și sunt preluate permanent de operatori. Pentru situații urgente poate fi apelat numărul Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Spaniaincendii in spania mae

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe