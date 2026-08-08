Turcia restricționează traficul navelor spre Marea Neagră, după atacurile asupra vaselor comerciale

Turcia a început să restricționeze tranzitul navelor comerciale care se îndreaptă spre Marea Neagră, pe fondul îngrijorărilor crescânde legate de intensificarea atacurilor ruse și ucrainene asupra vaselor din regiune.
Direcția Generală pentru Siguranță Costieră din Turcia a informat mai multe nave cu destinația Novorossiisk, unul dintre principalele porturi rusești pentru exporturile de petrol și cereale, că nu emite în prezent autorizații de tranzit pentru aceste curse.
Navele cu destinația Novorossiisk, afectate de noile restricții
În alte cazuri, autoritățile au transmis că au nevoie de mai mult timp pentru a analiza solicitările de trecere prin Strâmtoarea Dardanele, potrivit unor surse citate de Bloomberg.
În practică, măsura limitează numărul navelor comerciale care pot intra în Marea Neagră, într-o perioadă în care atacurile asupra transportului maritim s-au intensificat.
Ankara cere măsuri urgente pentru siguranța navigației
Printre vasele afectate se numără și nave operate sau deținute de companii turcești. Ankara a solicitat măsuri suplimentare pentru protejarea navigației în regiune, după ce mai mulți membri ai echipajelor, inclusiv cetățeni turci, au fost răniți în atacuri cu drone asupra a două nave aparținând unor companii din Turcia.
„Reiterăm apelul nostru către toți actorii implicați, în special către părțile aflate în război, să pună în aplicare de urgență măsuri concrete pentru a asigura siguranța navigației în Marea Neagră”, a transmis marți Ministerul turc de Externe.
Restricțiile pot afecta și cursele comerciale către Ucraina
Instituția a avertizat că o eventuală escaladare ar avea „consecințe negative multiple”, inclusiv pentru securitatea alimentară globală.
Sursele Bloomberg au mai declarat că unele nave au fost anunțate că restricțiile se pot aplica și curselor către Ucraina. O astfel de decizie ar putea amplifica presiunea asupra comerțului mondial, în condițiile în care transporturile de petrol sunt deja afectate de războiul din Iran și de reducerea traficului prin Strâmtoarea Ormuz.
Escaladarea atacurilor din Marea Neagră alimentează, totodată, temerile privind exporturile de cereale din regiune. În iulie, prețul grâului a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii doi ani, pe fondul riscurilor tot mai mari pentru transporturile maritime.