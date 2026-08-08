Premierul Bulgariei anunță mobilizarea trupelor la granița cu România

Publicat 8 aug. 2026, 16:06 Sursă Realitatea PLUS

Bulgaria mobilizează trupe la frontiera cu România, după explozia unei drone pe teritoriul statului vecin! Anterior, nici autoritățile bulgare, nici cele române nu au reușit să detecteze drona. Doar că bulgarii susțin că aceasta a venit dinspre spațiul aerian românesc. Dispozitivul a explodat la doar 1.000 de metri de o stație de comprimare a gazelor de lângă Kardam, una din locațiile cheie de pe Coridorul Vertical al Gazelor.

Distribuie articolul