Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Premierul Bulgariei anunță mobilizarea trupelor la granița cu România
Rumen Radev (foto: profimedia)
Publicat8 aug. 2026, 16:06
SursăRealitatea PLUS
Bulgaria mobilizează trupe la frontiera cu România, după explozia unei drone pe teritoriul statului vecin! Anterior, nici autoritățile bulgare, nici cele române nu au reușit să detecteze drona. Doar că bulgarii susțin că aceasta a venit dinspre spațiul aerian românesc. Dispozitivul a explodat la doar 1.000 de metri de o stație de comprimare a gazelor de lângă Kardam, una din locațiile cheie de pe Coridorul Vertical al Gazelor.
Citește și
- 15:08Andras Baka, nominalizat de premierul Peter Magyar pentru funcția de președinte al Ungariei
- 12:21Cod roșu de incendii în Valencia. MAE îi avertizează pe românii aflați în Spania să evite zonele afectate
- 10:42Serviciile americane avertizează că Rusia ar putea testa NATO până în 2029. Un stat aliat ar putea fi atacat în curând
- 09:57Șase survolări cu drone deasupra unei baze militare din Germania. Poliția suspectează o operațiune de spionaj
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News