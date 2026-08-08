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Premierul Bulgariei anunță mobilizarea trupelor la granița cu România

Rumen Radev (foto: profimedia)

Rumen Radev (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat8 aug. 2026, 16:06
SursăRealitatea PLUS

Bulgaria mobilizează trupe la frontiera cu România, după explozia unei drone pe teritoriul statului vecin! Anterior, nici autoritățile bulgare, nici cele române nu au reușit să detecteze drona. Doar că bulgarii susțin că aceasta a venit dinspre spațiul aerian românesc. Dispozitivul a explodat la doar 1.000 de metri de o stație de comprimare a gazelor de lângă Kardam, una din locațiile cheie de pe Coridorul Vertical al Gazelor.

„Continuăm să monitorizăm situația, să intensificăm supravegherea, iar după acest incident vor fi redislocate forțe și mijloace ale Poliției de Frontieră pentru detectarea și combaterea dronelor de la granița cu Turcia către granița cu România.”, a declarat Rumen Radev, prim-ministrul Bulgariei.

Potrivit autorităților de la Sofia, drona s-a prăbușit într-un lan de floarea-soarelui, în apropierea fostului punct de frontieră Negru Vodă–Kardam. Dispozitivul a explodat la aproximativ un kilometru de stația de compresoare a Bulgariei de pe traseul gazoductului Trans-Balcan care, pe teritoriul României, parcurge regiunea Dobrogea.

Rumen Radev: „Nu au murit oameni, nu avem clădiri prăbușite sau probleme la infrastructură”

„Zgomotul produs de dronă a fost detectat de Poliţia de Frontieră a României, urmat de o explozie puternică auzită de patrula de frontieră bulgară, din orașul General Toşevo, care este staţionată în zonă.

Nu au murit oameni, nu avem clădiri prăbușite sau probleme la infrastructură.”, a mai adăugat Radev.

Autoritățile române precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat nicio dronă.

„Ministerul Apărării Naționale precizează că sistemele de supraveghere radar ale MApN nu au detectat niciun vehicul aerian care să fi traversat spațiul aerian al României către Bulgaria.”, a declarat Daniel Nistor, purtătorul de cuvânt al MApN.

Tipul aparatului nu a fost încă stabilit. Premierul bulgar a precizat că autoritățile au imagini cu resturile, însă acestea au fost puternic afectate de explozie. Totodată, autoritățile bulgare au precizat că drona transporta o cantitate substanţială de material exploziv.

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