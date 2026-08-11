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Sanatate· 1 min citire

Avertismentul cercetătorilor: oceanele tot mai fierbinți pot aduce furtuni mai violente, alge toxice și riscuri pentru sănătate

Caniculă

Caniculă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 aug. 2026, 12:57

Valurile de căldură marină reprezintă un pericol tot mai mare pentru sănătatea oamenilor, nu doar pentru ecosistemele oceanice. Cercetătorii avertizează că perioadele prelungite cu temperaturi neobișnuit de ridicate ale apei pot agrava fenomenele meteorologice extreme, pot reduce resursele de hrană și pot afecta comunitățile costiere. Aceste episoade au devenit mai frecvente, mai lungi și mai intense odată cu încălzirea climei. Specialiștii cer ca fenomenul să fie recunoscut drept o problemă importantă de sănătate publică.

Furtuni mai puternice și fructe de mare contaminate

Temperaturile extreme ale oceanelor pot contribui la formarea unor sisteme meteorologice mai intense. În aceste condiții, cresc riscurile asociate furtunilor și inundațiilor. Căldura favorizează și înmulțirea algelor dăunătoare, care pot contamina fructele de mare și pot provoca probleme grave de sănătate. În același timp, mortalitatea marină în masă, albirea coralilor și perturbarea pescuitului și a acvaculturii pot reduce cantitatea de hrană disponibilă.

Comunitățile costiere, expuse unor riscuri multiple

Studiul atrage atenția și asupra riscului crescut de probleme de sănătate mintală în comunitățile dependente de mare. Pierderea resurselor piscicole și afectarea activităților economice pot avea consecințe ample asupra locuitorilor din zonele de coastă. Laura Falkenberg, autoarea principală a cercetării, spune că efectele asupra oamenilor au primit mult mai puțină atenție decât impactul asupra mediului. Cercetătorii de la Universitatea Adelaide și Universitatea din Hong Kong consideră că aceste riscuri au fost în mare parte ignorate, în ciuda dovezilor tot mai numeroase.

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