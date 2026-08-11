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Sanatate· 1 min citire
Avertismentul cercetătorilor: oceanele tot mai fierbinți pot aduce furtuni mai violente, alge toxice și riscuri pentru sănătate
Caniculă
Valurile de căldură marină reprezintă un pericol tot mai mare pentru sănătatea oamenilor, nu doar pentru ecosistemele oceanice. Cercetătorii avertizează că perioadele prelungite cu temperaturi neobișnuit de ridicate ale apei pot agrava fenomenele meteorologice extreme, pot reduce resursele de hrană și pot afecta comunitățile costiere. Aceste episoade au devenit mai frecvente, mai lungi și mai intense odată cu încălzirea climei. Specialiștii cer ca fenomenul să fie recunoscut drept o problemă importantă de sănătate publică.
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