Cei doi litri de apă zilnic, între mit și realitate. Chiar avem nevoie să consumăm o asemenea cantitate?

Regula universală a celor doi litri de apă pe zi începe să fie depășită. Cercetătorii avertizează că organismul fiecărei persoane are cerințe unice de hidratare, iar cantitatea ideală de lichide variază semnificativ în funcție de stilul de viață, vârstă, mediu și nivelul zilnic de activitate.
Regula celor doi litri de apă pe zi, repetată de decenii ca o recomandare universal valabilă, este tot mai intens contestată de comunitatea științifică. Un studiu de amploare realizat de Institutul Național pentru Inovații Biomedicale, Sănătate și Nutriție din Japonia relevă că cerințele de hidratare ale organismului diferă semnificativ de la o persoană la alta, fiind dictate de vârstă, sex, gradul de efort fizic, starea de sănătate și factorii de mediu.
Cercetarea s-a desfășurat pe un eșantion de peste 5.600 de persoane provenind din 23 de țări, demonstrând că fiecare organism își gestionează în mod unic aportul și pierderile de lichide. Oamenii de știință au analizat schimbul total de apă din corp — respectiv volumul care intră și iese zilnic —, luând în calcul apa băută, cea proveniți din alimente, apa rezultată din procesele metabolice, dar și pierderile prin transpirație, respirație și eliminare. Concluzia este clară: nu există o normă fixă aplicabilă tuturor.
De ce unii oameni au nevoie de un litru, iar alții de peste șase litri de apă pe zi
Analiza arată că schimbul zilnic de apă în cazul adulților oscilează între doar un litru și peste șase litri, ajungând în cazuri extreme, cum sunt sportivii de performanță, să depășească zece litri. Aceste cifre însumează întreaga cantitate de lichide procesată de organism, nu exclusiv lichidele băute direct.
Statisticile indică o diferență clară între categorii:
Bărbații tineri (20–30 de ani): au înregistrat cele mai mari valori ale schimbului de apă, cu o medie de 4,3 litri pe zi.
Femeile (25–60 de ani): au înregistrat un schimb mediu de 3,4 litri pe zi.
Persoanele de peste 70 de ani: prezintă un schimb de apă mult mai redus, pe fondul modificărilor metabolice și al diminuării masei musculare.
Efortul fizic și clima au, de asemenea, o amprentă decisivă. Persoanele active au nevoie, în medie, de un litru de apă în plus pe zi comparativ cu cele sedentare. Totodată, în zonele cu temperaturi de peste 30°C, organismul procesează zilnic încă un litru de apă suplimentar pentru a menține termoreglarea.
Căldura, altitudinea și stilul de viață schimbă radical ecuația hidratării
Mediul înconjurător modifică semnificativ rata de consum. La altitudini ridicate, pierderea de apă prin respirație devine mai accentuată, astfel că pentru fiecare 1.000 de metri urcați peste nivelul mării, necesarul de hidratare crește cu aproximativ 500 de ml. Nivelul de umiditate, alimentația, stilul de viață și stadiul de dezvoltare al regiunii în care trăim influențează direct gestionarea resurselor de apă din corp.
Studiul evidențiază capacitatea remarcabilă a organismului de a-și regla fin echilibrul hidric. În momentele în care aportul este scăzut sau transpirația este abundentă, rinichii reduc cantitatea de urină și o concentrează. Dimpotrivă, un consum generos determină eliminarea rapidă a surplusului, urina devenind vizibil mai deschisă la culoare.
În locul unei reguli rigide și standardizate de doi litri pe zi, cercetătorii recomandă o abordare flexibilă și conștientă, adaptată semnalelor transmise de propriul corp și condițiilor din mediul înconjurător.