Cei doi litri de apă zilnic, între mit și realitate. Chiar avem nevoie să consumăm o asemenea cantitate?

Scris de Iulian Budusan Publicat: 11 aug. 2026, 11:39

Regula universală a celor doi litri de apă pe zi începe să fie depășită. Cercetătorii avertizează că organismul fiecărei persoane are cerințe unice de hidratare, iar cantitatea ideală de lichide variază semnificativ în funcție de stilul de viață, vârstă, mediu și nivelul zilnic de activitate.

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