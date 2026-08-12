Eclipsa de Soare, vizibilă și în România. Orașele din care se poate vedea. La ce oră începe fenomenul

O eclipsă de Soare are loc miercuri, 12 august, și va putea fi observată parțial din mai multe zone ale României, în special din nord-vestul țării. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cea mai mare acoperire a discului solar va fi vizibilă în zona orașului Carei.
Fenomenul va începe în jurul orei 20:20, iar maximul eclipsei se va produce aproape de momentul apusului. În Carei și localitățile învecinate, Luna va acoperi aproximativ 34% din discul Soarelui, iar durata eclipsei va fi de cel mult 26 de minute.
Eclipsa de Soare, vizibilă din nord-vestul României
Procente de acoperire de peste 30% sunt estimate și în Arad, Marghita, Oradea, Salonta și Satu Mare. Pe măsură ce observatorii se află mai departe de nord-vestul țării, acoperirea Soarelui și durata fenomenului scad.
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” transmite că eclipsa poate fi urmărită fără instrumente astronomice, însă numai cu protecția adecvată pentru ochi.
„Puteți privi spre Soare în siguranță doar folosind un filtru. Cel mai bun filtru este Mylar, ce poate fi găsit la magazinele specializate de astronomie. Se pot folosi ochelari de eclipsă certificați, dar nu ochelari de Soare”, au precizat reprezentanții instituției.
Cum poate fi observată eclipsa în siguranță
Aceștia avertizează că observarea Soarelui prin telescop sau lunetă, fără filtre speciale, poate produce leziuni grave ale ochilor.
„Orice mișcare greșită duce la orbire. Dacă nu aveți filtre speciale nu observați eclipsa prin instrumente astronomice”, au mai transmis reprezentanții observatorului.
O alternativă sigură este metoda proiecției, prin care imaginea Soarelui este proiectată pe un carton sau pe o foaie albă amplasată în spatele ocularului telescopului ori al lunetei. În acest caz, observatorii nu trebuie să privească prin instrument, iar proiecția poate fi urmărită simultan de mai multe persoane.
În România, eclipsa va fi doar parțială, însă în alte regiuni ale Europei fenomenul va fi total. Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va traversa regiuni din Arctica și vestul Europei, fiind vizibilă din Groenlanda, vestul Islandei, nordul Spaniei, nordul Rusiei și dintr-o zonă restrânsă a Portugaliei.
Fenomenul are loc atunci când Luna trece între Pământ și Soare, acoperind complet discul solar pentru observatorii aflați pe traseul îngust al totalității.