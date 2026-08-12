Eclipsa de Soare, vizibilă și în România. Orașele din care se poate vedea. La ce oră începe fenomenul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 08:15

O eclipsă de Soare are loc miercuri, 12 august, și va putea fi observată parțial din mai multe zone ale României, în special din nord-vestul țării. Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cea mai mare acoperire a discului solar va fi vizibilă în zona orașului Carei.

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