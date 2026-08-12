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Expert în energie: E nevoie să reducem consumul. Energia se poate scumpi cu peste 15%

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS

„Trebuie să pornim urgent toate capacitățile de producție a energiei electrice!” Este mesajul tranșant pe care îl transmite expertul în energie Dumitru Chisăliță. Acesta spune că Bulgaria ține astăzi lumina aprinsă în România și că prețurile vor crește în această toamnă chiar și cu peste 15 la sută. În paralel, expertul în energie subliniază că trebuie redus consumul pentru ca țara să poată depăși această criză.

Ofertele care vor veni în curând către consumatorii casnici și industriali vor veni cu un preț mai mare, cel mai probabil, din față de ceea ce există în modul de față ca și în medie. Din calculele noastre există trei scenarii, între 3 și 5%, 10-15% și peste 15%.

Foarte multe țări erau în poziția de exportatori, astăzi toți sunt în zona de echilibrare, excepție Grecia și Bulgaria.

Bulgarii au mers în tandem. Deci în momentul în care îți dăm drumul la regenerabile, au venit la pachet și cu 30% stocare. În momentul de față în Bulgaria, stocarea înseamnă 30% din capacitatea de producere a energiei regenerabile. România are 6%.

Dacă nu ar fi profitat bulgarii, să spunem, de această situație, noi ne găseam într-o situație mult, mult mai rea decât suntem cu bulgarii care cumpără ieftin de la noi și ne vând scump.

Sunt și cei care țin lumina aprinsă în momentul de față în România.

Trebuie să ne folosim de absolut orice poate să producă energie electrică, nu contează că e cărbune, că e biomasă, că e soare, că e oleancă, ce o fi.

Să luăm în considerare inclusiv posibilitatea reducerii unor consumuri.

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