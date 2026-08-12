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Social· 1 min citire
Expert în energie: E nevoie să reducem consumul. Energia se poate scumpi cu peste 15%
Publicat12 aug. 2026, 09:21
SursăRealitatea PLUS
„Trebuie să pornim urgent toate capacitățile de producție a energiei electrice!” Este mesajul tranșant pe care îl transmite expertul în energie Dumitru Chisăliță. Acesta spune că Bulgaria ține astăzi lumina aprinsă în România și că prețurile vor crește în această toamnă chiar și cu peste 15 la sută. În paralel, expertul în energie subliniază că trebuie redus consumul pentru ca țara să poată depăși această criză.
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