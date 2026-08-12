Mare atenție, șoferi! Câte amenzi poți primi dacă circuli fără rovinietă și ești surprins de mai multe camere în aceeași zi

Șoferii care circulă pe drumurile din România fără o rovinietă valabilă pot fi depistați cu ajutorul camerelor de monitorizare instalate pe principalele artere. În cazul unui drum mai lung, același autoturism poate fi înregistrat de mai multe ori, ceea ce ridică o întrebare importantă: fiecare trecere prin dreptul unei camere se poate transforma într-o amendă?
Răspunsul este nu. Codul Rutier stabilește anumite limite privind sancționarea succesivă a aceleiași fapte, astfel încât șoferii nu vor primi automat câte o amendă pentru fiecare cameră care le-a înregistrat mașina.
Mai multe camere nu înseamnă mai multe amenzi
Camerele amplasate pe rețeaua de drumuri verifică numărul de înmatriculare al vehiculului și existența unei roviniete valabile. O mașină poate fi identificată în mai multe puncte de control în timpul aceleiași călătorii, însă fiecare înregistrare nu se transformă automat într-un nou proces-verbal.
Legea nr. 226/2023 stabilește că, în cazul contravenției constatate prin intermediul sistemelor de camere, în intervalul dintre data săvârșirii faptei și data comunicării procesului-verbal nu pot fi întocmite alte procese-verbale pentru lipsa rovinietei valabile pentru același vehicul.
Așadar, dacă pleci dimineața fără rovinietă și ești înregistrat succesiv de mai multe camere pe traseu, nu vei primi automat câte o sancțiune pentru fiecare punct de control.
Este importantă însă o nuanță: regula nu trebuie interpretată simplificat drept „o singură amendă pe zi”. Numărul camerelor întâlnite într-o zi nu stabilește numărul sancțiunilor. Relevant este mecanismul legal privind constatarea faptei și comunicarea procesului-verbal.
Ai uitat rovinieta? O poți cumpăra până la miezul nopții
Există și o posibilitate importantă pentru șoferii care constată după ce au pornit la drum că nu au o rovinietă valabilă.
Potrivit informațiilor comunicate de CNAIR în februarie 2026, rovinieta poate fi achitată până la ora 24:00 a zilei în care vehiculul a circulat pe rețeaua rutieră națională.
Asta înseamnă că, dacă ai trecut dimineața prin dreptul unei camere și abia după câteva ore observi că rovinieta a expirat, încă poți remedia situația în cursul aceleiași zile.
Regula este prevăzută de noul sistem de tarifare rutieră: pentru vehiculele în cazul cărora rovinieta este obligatorie, aceasta poate fi achitată până la ora 24:00 a zilei în care a fost utilizată rețeaua de drumuri naționale.
Este o schimbare importantă față de vechiul mecanism, în care rovinieta trebuia cumpărată înainte de utilizarea drumului pentru a exista o taxă valabilă la momentul verificării.
Atenție la diferența dintre rovinietă și peaj
Termenul până la care poate fi făcută plata nu este același pentru rovinietă și pentru taxa de trecere, cunoscută drept peaj.
În cazul rovinietei, plata poate fi efectuată până la ora 24:00 a zilei în care a fost utilizată rețeaua rutieră. Pentru peaj, CNAIR precizează că plata poate fi realizată până la ora 24:00 a zilei următoare celei în care a avut loc trecerea.
Diferența este importantă mai ales pentru șoferii care folosesc podurile sau sectoarele de drum pentru care există o taxă separată. Faptul că pentru peaj există termen până în ziua următoare nu înseamnă că aceeași regulă se aplică și rovinietei.
Dacă descoperi, de exemplu, a doua zi că ai circulat fără rovinietă, termenul de plată până la miezul nopții din ziua utilizării drumului a trecut deja.
După comunicarea amenzii, situația se schimbă
Faptul că nu sunt întocmite procese-verbale succesive înainte de comunicarea primei sancțiuni nu înseamnă că poți continua să circuli fără rovinietă după ce ai fost sancționat.
Textul legii leagă interdicția întocmirii altor procese-verbale de intervalul dintre momentul săvârșirii contravenției și comunicarea procesului-verbal.
După comunicarea acestuia, dacă vehiculul continuă să circule pe drumurile pentru care rovinieta este obligatorie fără îndeplinirea obligației de plată, poate fi constatată o nouă contravenție.
Cu alte cuvinte, o amendă nu ține loc de rovinietă. Plata sancțiunii și plata taxei de drum sunt două lucruri diferite.
Cât este amenda pentru lipsa rovinietei
Pentru autoturisme, amenda pentru circulația fără rovinietă valabilă este cuprinsă între 500 și 1.000 de lei, cuantumul fiind majorat începând cu 1 septembrie 2025.
Sancțiunile sunt mai mari pentru celelalte categorii de vehicule. În cazul vehiculelor de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, amenda este cuprinsă între 1.140 și 2.280 de lei.
Pentru vehiculele grele, sancțiunile cresc considerabil și pot ajunge la zeci de mii de lei, în funcție de masa totală maximă autorizată și de numărul de axe.
Pentru șoferul unui autoturism obișnuit, concluzia este însă simplă: dacă mașina este surprinsă de cinci camere într-o singură călătorie, acest lucru nu înseamnă automat cinci amenzi de câte 500-1.000 de lei.
Cum funcționează camerele pentru rovinietă
Verificarea rovinietei poate fi făcută automat. Camerele identifică numărul de înmatriculare al vehiculului, iar acesta este verificat în baza de date pentru a se stabili dacă există o taxă de drum corespunzătoare.
Din acest motiv, șoferul poate să nu știe în momentul trecerii că vehiculul a fost înregistrat. Nu este necesar ca un echipaj să îl oprească imediat după camera de verificare.
Un șofer poate astfel parcurge sute de kilometri și poate trece prin mai multe puncte de control înainte să își dea seama că rovinieta a expirat.
Tocmai în această situație devine importantă posibilitatea achitării rovinietei până la ora 24:00. Dacă observi problema în aceeași zi, nu este necesar să aștepți să vezi dacă vei primi o sancțiune, ci poți cumpăra imediat rovinieta.
O amendă nu înlocuiește rovinieta
Una dintre confuziile frecvente este că, odată primită sau plătită o amendă, șoferul ar putea continua să circule fără rovinietă o anumită perioadă.
Nu este așa. Amenda sancționează încălcarea obligației, în timp ce rovinieta reprezintă tariful pentru utilizarea rețelei de drumuri pentru perioada de valabilitate aleasă.
Prin urmare, dacă ai fost sancționat, plata amenzii nu îți oferă automat dreptul de a continua să circuli fără rovinietă.
Pentru șoferii care descoperă problema în aceeași zi există însă o regulă esențială: rovinieta poate fi cumpărată până la ora 24:00. Iar dacă vehiculul a fost înregistrat de mai multe camere în aceeași călătorie, numărul acestor camere nu se transformă automat într-un număr identic de amenzi, potrivit sursei.