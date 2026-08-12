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Persoană surprinsă de o alunecare de teren în județul Teleorman. Intervin pompierii

Pompieri

Pompieri

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 10:04

O persoană a fost surprinsă de o alunecare de teren, miercuri, în localitatea Nanov din județul Teleorman. La fața locului intervin pompierii de la ISU Teleorman.

Potrivit primelor informații transmise miercuri de reprezentanții ISU Teleorman, incidentul a fost semnalat în zona din spatele Comalat, în localitatea teleormaneană Nanov.

La locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare, un echipaj SMURD și un container multirisc. La ora transmiterii acestei știri, pompierii acționau pentru gestionarea situației și pentru acordarea sprijinului necesar persoanei surprinse de alunecarea de teren.

Intervenția este în plină desfășurare. Reprezentanții ISU Teleorman au precizat că datele privind intervenția pot fi actualizate în funcție de evoluția situației operative.

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