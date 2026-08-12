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Social· 1 min citire
Persoană surprinsă de o alunecare de teren în județul Teleorman. Intervin pompierii
Pompieri
O persoană a fost surprinsă de o alunecare de teren, miercuri, în localitatea Nanov din județul Teleorman. La fața locului intervin pompierii de la ISU Teleorman.
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