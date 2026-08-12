Apartamente dintr-un complex din Sectorul 5, vândute de mai multe ori. 19 percheziții în București și 3 județe: prejudiciu uriaș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 11:27

Anchetă de amploare într-un dosar privind o presupusă fraudă imobiliară cu un prejudiciu estimat la 16 milioane de lei. Procurorii și polițiștii au făcut miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Anchetatorii susțin că mai multe apartamente dintr-un complex din Sectorul 5 ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar banii încasați ca avans ar fi fost transferați printr-un circuit de firme.

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