Apartamente dintr-un complex din Sectorul 5, vândute de mai multe ori. 19 percheziții în București și 3 județe: prejudiciu uriaș

Anchetă de amploare într-un dosar privind o presupusă fraudă imobiliară cu un prejudiciu estimat la 16 milioane de lei. Procurorii și polițiștii au făcut miercuri 19 percheziții în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Anchetatorii susțin că mai multe apartamente dintr-un complex din Sectorul 5 ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar banii încasați ca avans ar fi fost transferați printr-un circuit de firme.
Potrivit comunicatului transmis miercuri de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Secția de urmărire penală, procurorii desfășoară activitățile împreună cu polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul IGPR, IPJ Ilfov și IPJ Prahova. Sunt puse în executare 19 mandate de percheziție domiciliară: 14 în municipiul București, două în județul Ilfov, unul în județul Giurgiu și două în județul Prahova.
Perchezițiile vizează locuințele unor persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, precum și sediile și punctele de lucru ale unor persoane juridice. Printre acestea se află societăți comerciale și instituții financiare nebancare. Anchetatorii efectuează, de asemenea, verificări la o instituție și la patru birouri notariale pentru obținerea unor documente necesare completării probatoriului.
Apartamente promise mai multor cumpărători
Din cercetările efectuate până în prezent ar fi rezultat că persoanele investigate au încheiat mai multe contracte de promisiune de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.
Potrivit procurorilor, lucrările de construire a locuințelor promise nu ar fi fost finalizate. În unele cazuri, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică a imobilelor și fără să își poată recupera sumele achitate drept avans.
Banii ar fi fost transferați prin mai multe firme
Anchetatorii suspectează și că banii obținuți în urma încheierii promisiunilor de vânzare-cumpărare ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse.
Potrivit Parchetului, aceste societăți ar fi fost controlate în fapt de aceleași persoane, iar ulterior sumele ar fi fost retrase în numerar în interesul și beneficiul acestora. Prejudiciul estimat până în acest moment este de aproximativ 16 milioane de lei.
În cadrul perchezițiilor și al celorlalte activități operative, anchetatorii urmăresc identificarea și ridicarea unor înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care au legătură cu faptele cercetate și care ar putea contribui la stabilirea situației de fapt.