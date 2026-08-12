Aparatele care consumă curent chiar și atunci când sunt oprite. Îți măresc factura la energie fără să îți dai seama

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:41

În contextul scumpirii prețurilor la energie și al presiunii tot mai mari asupra bugetelor gospodăriilor, fiecare consum de electricitate contează. Chiar și aparatele lăsate în standby pot folosi energie fără ca acest lucru să fie evident: televizorul oprit din telecomandă, consola aflată în modul de repaus sau imprimanta conectată permanent la priză consumă curent în mod constant. La nivelul unei locuințe, aceste consumuri aparent neînsemnate se pot aduna și pot contribui la o factură mai mare.

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