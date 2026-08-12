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Bulgaria investește masiv în stocarea energiei. România se confruntă cu scăderea producției interne și apelează la importuri

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 13:27
Actualizat12 aug. 2026, 13:32
SursăRealitatea PLUS

Bulgaria a ajuns în ultimii ani printre țările europene cu cele mai mari capacități de stocare a energiei, pe fondul investițiilor accelerate în baterii și energie solară, în timp ce România se confruntă în această vară cu presiuni asupra producției interne, provocate inclusiv de secetă și de nivelul scăzut al Dunării.

Bulgaria își extinde capacitatea de stocare

Capacitatea de stocare instalată sau aflată în dezvoltare în Bulgaria a crescut puternic, de la aproximativ 200 MWh în urmă cu doi ani la estimări care se apropie de 14 GWh. Investițiile sunt susținute inclusiv prin fonduri europene, în valoare de sute de milioane de euro, iar proiectele noi continuă să fie anunțate.

Bateriile permit Bulgariei să stocheze energia produsă în exces, în special în timpul zilei, când producția fotovoltaică este ridicată, și să o utilizeze ulterior, în intervalele în care cererea crește și producția solară scade.

Modelul este important într-un sistem energetic în care dezvoltarea rapidă a parcurilor fotovoltaice poate genera surplusuri în anumite ore ale zilei. Stocarea permite mutarea unei părți din această energie către perioadele de consum ridicat și poate reduce presiunea asupra rețelei și nevoia de a utiliza sau importa energie în anumite intervale.

România, afectată de secetă și de nivelul scăzut al Dunării

În România, situația este diferită în această vară. Producția internă de energie este afectată de condițiile hidrologice, în contextul secetei și al nivelului scăzut al Dunării, ceea ce pune presiune asupra disponibilității unor surse de producție și asupra echilibrului sistemului energetic.

În anumite momente, producția internă nu a fost suficientă pentru acoperirea consumului, iar România a apelat la importuri de energie.

Diferența dintre cele două țări evidențiază rolul tot mai important al capacităților de stocare într-un sistem energetic dominat tot mai mult de producția variabilă din surse regenerabile. Bulgaria își extinde rapid capacitatea de a păstra energia produsă atunci când aceasta este disponibilă în exces și de a o utiliza ulterior, în timp ce România rămâne mai expusă situațiilor în care producția internă scade sub nivelul consumului.

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