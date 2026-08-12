Bulgaria investește masiv în stocarea energiei. România se confruntă cu scăderea producției interne și apelează la importuri

Publicat 12 aug. 2026, 13:27 Actualizat 12 aug. 2026, 13:32 Sursă Realitatea PLUS

Bulgaria a ajuns în ultimii ani printre țările europene cu cele mai mari capacități de stocare a energiei, pe fondul investițiilor accelerate în baterii și energie solară, în timp ce România se confruntă în această vară cu presiuni asupra producției interne, provocate inclusiv de secetă și de nivelul scăzut al Dunării.

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