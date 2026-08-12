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Social· 2 min citire
Bulgaria investește masiv în stocarea energiei. România se confruntă cu scăderea producției interne și apelează la importuri
Publicat12 aug. 2026, 13:27
Actualizat12 aug. 2026, 13:32
SursăRealitatea PLUS
Bulgaria a ajuns în ultimii ani printre țările europene cu cele mai mari capacități de stocare a energiei, pe fondul investițiilor accelerate în baterii și energie solară, în timp ce România se confruntă în această vară cu presiuni asupra producției interne, provocate inclusiv de secetă și de nivelul scăzut al Dunării.
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