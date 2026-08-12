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Social· 1 min citire
Pescador românesc, oprit pentru pescuit ilegal de rapane. Amendă de 4.000 lei
Pescador/ Foto: PTF
Proprietarul unui pescador românesc a fost sancționat cu 4.000 de lei după ce polițiștii de frontieră au constatat că vasul folosea o metodă de pescuit interzisă în apropierea țărmului. La bord se aflau aproximativ două tone de rapană.
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