Pescador românesc, oprit pentru pescuit ilegal de rapane. Amendă de 4.000 lei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 13:44

Proprietarul unui pescador românesc a fost sancționat cu 4.000 de lei după ce polițiștii de frontieră au constatat că vasul folosea o metodă de pescuit interzisă în apropierea țărmului. La bord se aflau aproximativ două tone de rapană.

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