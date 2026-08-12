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Pescador românesc, oprit pentru pescuit ilegal de rapane. Amendă de 4.000 lei

Pescador/ Foto: PTF

Pescador/ Foto: PTF

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 13:44

Proprietarul unui pescador românesc a fost sancționat cu 4.000 de lei după ce polițiștii de frontieră au constatat că vasul folosea o metodă de pescuit interzisă în apropierea țărmului. La bord se aflau aproximativ două tone de rapană.

Potrivit Gărzii de Coastă, pescadorul a fost observat de polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Sulina în timp ce desfășura activități de pescuit la aproximativ opt metri adâncime, în zona maritimă de coastă. Vasul folosea metoda traulării, prin care o navă tractează o plasă de mari dimensiuni prin apă sau pe fundul mării.

Legislația interzice utilizarea acestei metode în apropierea țărmului, la adâncimi mai mici de 20 de metri, întrucât poate afecta ecosistemul marin și resursele piscicole. La bordul pescadorului se afla o cantitate declarată de aproximativ două tone de rapană.

Vasul a fost dus în Portul Constanța

Pescadorul, aflat sub pavilion românesc, a fost condus în Portul Constanța pentru verificări, după ce polițiștii de frontieră au constatat că ar putea fi încălcată legislația privind pescuitul.

În urma cercetărilor, proprietarul vasului a fost sancționat cu o amendă de 4.000 de lei. Totodată, uneltele de pescuit și celelalte bunuri folosite pentru desfășurarea activității au fost ridicate în vederea confiscării, conform prevederilor legale.

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