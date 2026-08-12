Migranți ascunși într-un TIR ucrainean, descoperiți la Calafat. 18 cetățeni din Siria și Irak, predați autorităților din Bulgaria

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:38

18 cetățeni străini au fost descoperiți miercuri dimineața, la Calafat, ascunși în compartimentul de marfă al unui TIR înmatriculat în Ucraina, care circula pe ruta Turcia–Slovacia.

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