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Social· 1 min citire
Migranți ascunși într-un TIR ucrainean, descoperiți la Calafat. 18 cetățeni din Siria și Irak, predați autorităților din Bulgaria
Migranți
18 cetățeni străini au fost descoperiți miercuri dimineața, la Calafat, ascunși în compartimentul de marfă al unui TIR înmatriculat în Ucraina, care circula pe ruta Turcia–Slovacia.
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