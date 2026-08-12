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Migranți ascunși într-un TIR ucrainean, descoperiți la Calafat. 18 cetățeni din Siria și Irak, predați autorităților din Bulgaria

Migranți

Migranți

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:38

18 cetățeni străini au fost descoperiți miercuri dimineața, la Calafat, ascunși în compartimentul de marfă al unui TIR înmatriculat în Ucraina, care circula pe ruta Turcia–Slovacia.

Polițiștii de frontieră români și bulgari au depistat grupul în urma unui control rutier efectuat pe DN 56, în parcarea din apropierea stației de taxare a podului Calafat–Vidin.

Control mixt româno-bulgar pe DN 56, lângă podul Calafat–Vidin

Potrivit Poliției de Frontieră, autovehiculul era condus de un cetățean turc și, conform documentelor de însoțire, transporta produse din hârtie.

În timpul verificărilor, echipa mixtă de polițiști de frontieră și vameși a deschis compartimentul de marfă, unde a găsit 18 bărbați înghesuiți între produsele transportate. Imaginile surprinse la fața locului arată condițiile precare în care migranții încercau să intre ilegal în România.

Persoanele depistate au declarat că sunt cetățeni din Siria și Irak. Din verificările efectuate a rezultat că niciunul dintre cei 18 nu deținea documente valabile care să le permită trecerea frontierei și călătoria în spațiul Schengen.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj. Conform procedurilor, șoferul turc, cele 18 persoane și camionul înmatriculat în Ucraina vor fi predate autorităților competente din Bulgaria, pentru continuarea cercetărilor și stabilirea întregii trasee și a eventualelor rețele de trafic implicate.

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