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Social· 1 min citire
Scandal după o excursie la Predeal: părinți arestați după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor. Care e motivul
Reținere
Doi soți din Dâmbovița au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de opt ani. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și palmele, după ce l-ar fi certat pe copil în timpul unei excursii la Predeal. În timpul conflictului, două fetițe de 7 și 8 ani au suferit leziuni.
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