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Scandal după o excursie la Predeal: părinți arestați după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor. Care e motivul

Reținere

Reținere

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 14:54

Doi soți din Dâmbovița au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce ar fi agresat-o pe învățătoarea fiului lor de opt ani. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și palmele, după ce l-ar fi certat pe copil în timpul unei excursii la Predeal. În timpul conflictului, două fetițe de 7 și 8 ani au suferit leziuni.

Potrivit Poliției Dâmbovița, incidentul a avut loc pe 8 august, în localitatea Pătroaia-Vale. O femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani ar fi agresat fizic o profesoară de 48 de ani, pe fondul unei neînțelegeri legate de fiul lor.

Surse judiciare citate de News.ro au precizat că băiatul participase la o excursie la Predeal, finanțată din fonduri europene. În timpul deplasării, învățătoarea l-ar fi certat pentru un motiv minor, iar copilul și-ar fi sunat părinții și le-ar fi povestit cele întâmplate.

La întoarcerea autocarului în localitate, părinții ar fi așteptat-o pe învățătoare și ar fi lovit-o cu pumnii și palmele.

Două fetițe, rănite în timpul conflictului

În timpul conflictului, în zonă se aflau și două fetițe de 7 și 8 ani, care au suferit leziuni. Din fericire, niciuna dintre persoanele implicate nu a avut nevoie de internare în spital.

Polițiștii continuă cercetările în acest caz, sub acuzațiile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cei doi soți au fost reținuți inițial pentru 24 de ore, iar marți, 11 august, au ajuns în fața Judecătoriei Găești. Instanța a decis ca aceștia să rămână în arest preventiv pentru 30 de zile.

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