Partide ilegale de vânătoare de mistreți și căprioare, organizate în zona Comarnic. Trei persoane, anchetate: ce au găsit polițiștii la percheziții

Trei bărbați sunt anchetați de polițiștii prahoveni după ce ar fi organizat partide ilegale de vânătoare în zona Văii Prahovei. În urma a 12 percheziții, anchetatorii au ridicat arme letale deținute ilegal, muniție, dispozitive optice, trofee și produse provenite din vânat.
Poliţiştii au făcut 12 percheziţii, în oraşul Comarnic din judeţul Prahova, precum şi în judeţul Teleorman, vizaţi fiind trei bărbaţi suspectaţi că au organizat ilegal partide de vânătoare de mistreţi şi căprioare.
În urma descinderilor, la adresele pentru care Judecătoria Sinaia a aprobat madatele de percheziţie au fost găsite numeroase probe care îi incriminează pe suspecţi, inclusiv arme letale deţinute ilegal.
”În urma percheziţiilor, poliţiştii au descoperit şi ridicat, în vederea continuării cercetărilor, arme letale şi neletale, muniţie, dispozitive optice, precum şi alte bunuri susceptibile de a fi fost utilizate în activităţi de braconaj. Totodată, au fost descoperite şi ridicate produse provenite din vânat şi trofee de vânat. De asemenea, în cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii au identificat articole pirotehnice, acestea fiind ridicate în vederea efectuării de verificări cu privire la provenienţa, deţinerea şi utilizarea acestora, prin raportare la prevederile legale în vigoare”, transmit, miercuri, oficialii Poliţiei judeţene Prahova.
Anchetatorii au stabilit că partidele ilegale de vânătoare au fost organizate începând cu luna iunie pe raza unui fond cinegetic din zona Comarnic.
Unul dintre bărbaţii cercetaţi, în vârstă de 60 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, fiind inculpat pentru braconaj şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor din Codul penal.
Cercetările urmează a fi extinse cu privire la posibila săvârşire a infracţiunii referitoare la deţinerea, transmiterea, depozitarea, comercializarea sau folosirea fără drept a articolelor pirotehnice.
Ancheta derulată de poliţiştii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase Prahova, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia, vizează comiterea infracţiunilor de braconaj şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.