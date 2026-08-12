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Ai păstrat bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999? Cât valorează acum
Bancnotă
Bancnota de 2.000 de lei emisă în 1999, cu ocazia eclipsei totale de Soare, a devenit un obiect de interes pentru colecționari. În funcție de starea de conservare, serie, număr și accesoriile originale, prețurile întâlnite în anunțurile de vânzare variază de la câteva zeci de lei până la sute sau chiar mii de lei.
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