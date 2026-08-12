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Ai păstrat bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa din 1999? Cât valorează acum

Bancnotă

Bancnotă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 12:28

Bancnota de 2.000 de lei emisă în 1999, cu ocazia eclipsei totale de Soare, a devenit un obiect de interes pentru colecționari. În funcție de starea de conservare, serie, număr și accesoriile originale, prețurile întâlnite în anunțurile de vânzare variază de la câteva zeci de lei până la sute sau chiar mii de lei.

Cât valorează acum bancnota de 2.000 de lei

Pentru exemplarele obișnuite, prețurile sunt în general cuprinse între 16 și 30 de lei, în timp ce o bancnotă necirculată poate ajunge la aproximativ 30 de lei, relatează publicația Click!.

Exemplarele păstrate împreună cu pliantul original emis de BNR pot fi oferite la aproximativ 49-50 de lei, iar cele din seria 001A, în stare bună și cu pliant, pot ajunge la 58-70 de lei. Prețurile cresc în cazul bancnotelor necirculate, al numerelor consecutive sau al loturilor. De exemplu, un set de șapte bancnote consecutive poate fi listat la aproximativ 1.100 de lei. Pe platformele de anunțuri apar și solicitări de 600, 1.000, 2.500 sau chiar 3.000 de lei pentru un singur exemplar. Totuși, prețul cerut de un vânzător nu reprezintă automat valoarea reală de piață, ci suma pe care acesta speră să o obțină.

Bancnota care a marcat eclipsa din 1999

Bancnota de 2.000 de lei a fost pusă în circulație de BNR la 2 august 1999, înaintea eclipsei totale de Soare din 11 august. A fost tipărită pe suport de polimer, o premieră pentru România și una dintre primele astfel de emisiuni din Europa.

Bancnota a rămas în circulație până la 30 noiembrie 2004 și nu mai poate fi folosită la plată sau preschimbată la BNR. Valoarea sa actuală este dată de interesul colecționarilor, de raritate și de starea exemplarului.

O nouă eclipsă, vizibilă și din România

Interesul pentru bancnota emisă cu ocazia eclipsei din 1999 poate fi readus în atenție de eclipsa de Soare de miercuri, 12 august, care va putea fi observată parțial din mai multe zone ale României, în special din nord-vestul țării.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, cea mai mare acoperire a discului solar va fi vizibilă în zona orașului Carei.

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