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Mediu· 1 min citire
Super El Niño 2026: cel mai puternic din ultimii 150 de ani. Noi valuri de căldură și fenomene extreme la nivel global
Incendii devastatoare in California (Profimedia)
Publicat5 aug. 2026, 13:38
Actualizat5 aug. 2026, 13:42
Fenomenul Super El Niño din acest an, care se dezvoltă rapid în Pacific, are șanse foarte mari să devină cel mai puternic din ultimii 150 de ani. Modelele climatice arată că temperatura oceanului ar putea atinge un record de creștere față de medie, de 3,6°C, mult peste nivelul istoric anterior, din 2015‑2016.
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