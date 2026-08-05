Realitatea.NET
Mediu· 1 min citire

Super El Niño 2026: cel mai puternic din ultimii 150 de ani. Noi valuri de căldură și fenomene extreme la nivel global

Incendii devastatoare in California (Profimedia)

Incendii devastatoare in California (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 13:38
Actualizat5 aug. 2026, 13:42

Fenomenul Super El Niño din acest an, care se dezvoltă rapid în Pacific, are șanse foarte mari să devină cel mai puternic din ultimii 150 de ani. Modelele climatice arată că temperatura oceanului ar putea atinge un record de creștere față de medie, de 3,6°C, mult peste nivelul istoric anterior, din 2015‑2016.

Fenomenul, care deja evoluează mai repede decât orice El Niño observat până acum, va amplifica încălzirea globală și va declanșa episoade extreme de vreme: secetă severă în Australia și Asia de Sud, ploi torențiale în sudul Chinei, risc de inundații în America de Sud și valuri de căldură pe scară largă.

Specialiștii de la Berkley Earth, citați de New Scientist, avertizează că temperaturile globale din 2027 ar putea crește cu 1,7°C peste nivelul preindustrial, depășind recordurile recente și accelerând depășirea pragului climatic de 1,5°C stabilit prin Acordul de la Paris.

Organizațiile climatice internaționale cer guvernelor să pregătească sisteme de avertizare timpurie, planuri pentru secetă, incendii și inundații, precum și măsuri de protecție pentru agricultură și resursele de apă.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

Super El Niñocatastrofa climaticaval de calduracanicula

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Mediu

Mai Multe