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Politica· 2 min citire

Sorin Grindeanu cere demisia ministrului Dragoș Pîslaru

Sorin Grindeanu

Sorin Grindeanu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iul. 2026, 15:28
Actualizat29 iul. 2026, 15:31

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut demisia ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susținând că acesta și-a pierdut legitimitatea morală și politică pentru a coordona Legea salarizării.

Liderul PSD a afirmat că Pîslaru și-ar fi donat locuințele pentru a putea beneficia de o locuință de serviciu de la RA-APPS și l-a acuzat, totodată, că ar fi folosit bani publici pentru deplasări fictive la Bruxelles în weekend.

"Ministrul demis Pîslaru nu mai are absolut nicio legitimitate politică și morală ca să se mai ocupe de legea salarizării. Pîslaru nu mai poate coordona acest proiect esențial după ce a folosit bani publici pentru a face deplasări fictive în weekend la Bruxelles și după ce și-a donat casele din București pentru a beneficia de o locuință de la RAAPPS de 123 de metri pătrați pe Kiseleff. Atunci când tai cu o mână 5.000 de lei de la un medic ATI, dar semnezi cu cealaltă să îți dai protocol de 1.000 de euro din bani publici ca să ai de cheltuială cu familia la Bruxelles pe weekend, nu mai ai ce căuta în acea funcție. Pîslaru, lasă team-building-ul și dă-ți demisia URGENT!", a  declarat Sorin Grindeanu.

Critici la adresa Guvernului

Grindeanu a declarat că în Parlament nu a fost depus încă niciun proiect privind Legea salarizării. El a susținut că actualul Guvern, având puteri limitate, nu trebuia să promoveze direct proiectul privind biodiversitatea, ci să îl trimită Parlamentului.

Mesaj pentru Ilie Bolojan

Liderul PSD a apreciat retragerea proiectului de la publicare și a transmis că partidul său va sprijini adoptarea legii în Parlament. Potrivit lui Grindeanu, această măsură ar putea contribui la salvarea a încă aproximativ 1 miliard de euro, după alte economii realizate în această săptămână.

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