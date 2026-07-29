Sorin Grindeanu cere demisia ministrului Dragoș Pîslaru

Publicat 29 iul. 2026, 15:28 Actualizat 29 iul. 2026, 15:31

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut demisia ministrului Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, susținând că acesta și-a pierdut legitimitatea morală și politică pentru a coordona Legea salarizării.

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