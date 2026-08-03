Autoritățile din Grecia își cer scuze după ce au anunțat eronat că un pilot român a murit în coliziunii dintre două elicoptere

Publicat 3 aug. 2026, 08:45 Actualizat 3 aug. 2026, 09:00

Autoritățile elene și-au cerut scuze după ce, în mod eronat, au anunțat că în coliziunea dintre două elicoptere care participau la stingerea incendiilor de vegetație ar fi murit și un pilot român. De altfel, IGSU a transmis că țara noastră nici nu a trimis piloți în misiunile din Grecia.

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