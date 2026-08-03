Autoritățile din Grecia își cer scuze după ce au anunțat eronat că un pilot român a murit în coliziunii dintre două elicoptere

Autoritățile elene și-au cerut scuze după ce, în mod eronat, au anunțat că în coliziunea dintre două elicoptere care participau la stingerea incendiilor de vegetație ar fi murit și un pilot român. De altfel, IGSU a transmis că țara noastră nici nu a trimis piloți în misiunile din Grecia.
Ministerul Afacerilor Externe a informat duminică seara că, prin intermediul Ambasadei României la Atena, s-a autosesizat şi a întreprins demersuri pe lângă autorităţile elene competente, în vederea obţinerii de informaţii oficiale cu privire la cetăţenia victimelor coliziunii celor două elicoptere care interveneau pentru stingerea incendiilor.
„Potrivit datelor preliminare furnizate de autorităţi, niciun membru al contingentului IGSU dislocat la Nea Makri, Attica, nu a fost implicat în operaţiunea de stingere a incendiilor din regiunea unde s-a produs accidentul. De asemenea, niciun alt cetăţean român nu a fost rănit în accident" a transmis MAE.
Cele două elicoptere, fiecare cu un echipaj format din câte doi bărbați, s-au ciocnit și apoi prăbușit în regiunea Attica, la vest de Atena, în timp ce interveneau la stingerea incendiilor de vegetație.
Ambele echipaje formate din câte două persoane au fost găsite. Piloții primului elicopter implicat au suferit doar răni ușoare. În paralel, membri celuilalt echipaj erau inconștienți. Toți patru au fost transportați cu ambulanța la Spitalul General al Forțelor Aeriene din Atena.
MAE precizează că, la nivelul oficiilor consulare competente din Republica Elenă, nu au fost recepţionate solicitări de asistenţă consulară în legătură cu acest accident”, se arată într-un comunicat de presă.
MAE menţionează că reprezentanţii Ambasadei României din Republica Elenă sunt în legătură cu autorităţile locale competente şi sunt pregătiţi să acorde asistenţă consulară, conform competenţelor.
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 şi Consulatului General al României la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanenţă.