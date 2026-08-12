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Incendiu uriaș la o hală de piese auto din Oradea. Fumul negru se vede de la kilometri distanță

Incendiu Oradea/ Sursa foto: Ebihoreanul.ro

Incendiu Oradea/ Sursa foto: Ebihoreanul.ro

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Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 11:24
Actualizat12 aug. 2026, 11:25

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la o hală în care se produc piese auto, situată în Parcul Industrial I din Oradea, pe Calea Borșului. Fumul negru și dens s-a ridicat deasupra zonei și poate fi observat de la mare distanță.

11 autospeciale intervin pentru stingerea incendiului

ISU Bihor a fost anunțat despre incendiu în jurul orei 10:40, iar la fața locului au fost trimise de urgență mai multe echipaje de pompieri.

„În jurul orei 10:40, ISU Bihor a fost sesizat cu privire la izbucnirea unui incendiu la o hală de producție piese auto, situată în Parcul Industrial I din Oradea”, a transmis ISU Crișana.

Mobilizarea este una importantă. La intervenție participă pompieri din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu 11 autospeciale.

„La locul intervenției au fost mobilizați, de urgență, pompierii Detașamentelor 1 și 2 Oradea, cu 11 autospeciale de intervenție, dintre care 5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 2 autospeciale de lucru la înălțime, o autospecială de descarcerare grea și 3 autospeciale de primă intervenție și comandă”, a mai transmis ISU.

Pompierii acționează pentru localizarea și stingerea flăcărilor, care au cuprins acoperișul halei.

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