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Locale· 1 min citire
Incendiu uriaș la o hală de piese auto din Oradea. Fumul negru se vede de la kilometri distanță
Incendiu Oradea/ Sursa foto: Ebihoreanul.ro
Publicat12 aug. 2026, 11:24
Actualizat12 aug. 2026, 11:25
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la o hală în care se produc piese auto, situată în Parcul Industrial I din Oradea, pe Calea Borșului. Fumul negru și dens s-a ridicat deasupra zonei și poate fi observat de la mare distanță.
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