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Turistă accidentată pe munte, salvată de jandarmii montani

Femeie salvată

Femeie salvată

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 aug. 2026, 21:28
SursăRealitatea PLUS

Intervenție contracronometru pe traseul Semenic-Găina. O turistă de 64 de ani a fost salvată de jandarmii montani. Femeia a rămas imobilizată pe munte, după ce și-a fracturat glezna.

Femeia și-a fracturat glezna

Femeia a sunat la 112, iar două echipaje de jandarmi de la Posturile Montane Văliug și Muntele Mic au pornit imediat spre ea.

Ajunși la fața locului, salvatorii i-au acordat primul ajutor și au rămas alături de femeie până la sosirea ambulanței.

Din cauza fracturii, aceasta nu se mai putea deplasa.

Victima, a fost preluată de echipajul Serviciului de Ambulanță Caraș-Severin și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

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