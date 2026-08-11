Turistă accidentată pe munte, salvată de jandarmii montani

Publicat 11 aug. 2026, 21:28 Sursă Realitatea PLUS

Intervenție contracronometru pe traseul Semenic-Găina. O turistă de 64 de ani a fost salvată de jandarmii montani. Femeia a rămas imobilizată pe munte, după ce și-a fracturat glezna.

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