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Locale· 1 min citire
Turistă accidentată pe munte, salvată de jandarmii montani
Femeie salvată
Publicat11 aug. 2026, 21:28
SursăRealitatea PLUS
Intervenție contracronometru pe traseul Semenic-Găina. O turistă de 64 de ani a fost salvată de jandarmii montani. Femeia a rămas imobilizată pe munte, după ce și-a fracturat glezna.
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