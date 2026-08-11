Panică pentru un pădurar: un copac tăiat s-a prăbușit peste el

Intervenție dificilă în județul Maramureș, după ce un bărbat care lucra în pădure a fost lovit de un copac pe care îl tăiase. Victima a suferit multiple traumatisme, inclusiv leziuni care ridică suspiciunea unei fracturi de coloană vertebrală.
Salvamontiștii au fost nevoiți să îl transporte cu targa printr-o zonă accidentată până la locul în care elicopterul SMURD a putut ateriza.
Accidentul s-a produs marți după-amiază, în zona Săpânța, într-un loc izolat cunoscut sub numele de Valea Vârticel. Bărbatul se afla la muncă în pădure în momentul în care copacul tăiat s-a prăbușit peste el.
Victima a suferit multiple traumatisme
Salvamont Maramureș a intervenit împreună cu un echipaj EPA și medicul de pe ambulanță. La sosirea echipelor de salvare, bărbatul era conștient, însă starea sa necesita evacuarea rapidă și cu maximă atenție.
În urma evaluării medicale, salvatorii au constatat că acesta prezenta un politraumatism. Printre leziunile suspectate se numără o fractură de coloană vertebrală și o fractură la membrul superior stâng. De asemenea, bărbatul avea coaste fracturate și emfizem subcutanat.
Gravitatea traumatismelor a făcut ca fiecare etapă a evacuării să fie realizată cu precauție, pentru a evita agravarea leziunilor.
Salvamontiștii au transportat victima cu targa
După ce medicul a stabilizat pacientul, salvatorii au început evacuarea acestuia din zona forestieră.
Operațiunea a fost îngreunată atât de starea bărbatului, cât și de configurația terenului. Salvamontiștii l-au transportat cu targa UT 2000 până la punctul în care aeronava SMURD a putut ajunge pentru preluarea victimei.
Intervenția terestră a fost una dificilă, având în vedere că accidentul s-a produs într-o zonă izolată, cu acces complicat pentru autospecialele și ambulanțele obișnuite.
Bărbatul a fost preluat de elicopterul SMURD
După ce victima a fost evacuată până la locul de aterizare, aceasta a fost preluată de elicopterul SMURD.
Aeronava a transportat bărbatul la spital, unde urma să primească îngrijiri medicale și să fie supus unor investigații suplimentare pentru stabilirea exactă a gravității leziunilor.