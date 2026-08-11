Panică pentru un pădurar: un copac tăiat s-a prăbușit peste el

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 11 aug. 2026, 22:22

Intervenție dificilă în județul Maramureș, după ce un bărbat care lucra în pădure a fost lovit de un copac pe care îl tăiase. Victima a suferit multiple traumatisme, inclusiv leziuni care ridică suspiciunea unei fracturi de coloană vertebrală.

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