Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea arborelui

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani a precizat că alarma a fost dată de angajații spitalului, care au sesizat riscul generat de copacul căzut. La fața locului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Darabani și Detașamentul Dorohoi, cu o autospecială dotată cu accesorii pentru tăierea arborilor, o autospecială de salvare și lucru la înălțime, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Darabani, care a folosit un buldoexcavator pentru manipularea copacului.

„Intervenția s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar copacul a fost tăiat controlat, fără să fie afectată clădirea spitalului”, au declarat reprezentanții ISU.

Meteorologii au emis până luni, ora 10:00, o avertizare de tip Cod Portocaliu pentru județul Botoșani, din cauza vântului puternic, cu rafale de 70–90 km/h, care poate provoca incidente similare în zonele expuse.