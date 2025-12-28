UPDATE 4: In Bd. Iuliu Maniu s-a suplimentat dispozitivul de stingere. Total 24 ASAS, Roboti, DSS, 3 SCARI, 2 DESC. PMC, Butelii, 2 PA, UTIM

UPDATE 3 - Autoritățile au trimis mesaje RO Alert și în sectoarele limitrofe. Semnal de alarmă și din partea Ministerului Sănătății.

UPDATE 2 - A fost emis mesaj RO Alert. Depozitul se află în sectorul 6 al Capitalei pe Bulevardul Iuliu Maniu. „Incendiul se manifestă în interiorul unui spaţiu de depozitare, pe o suprafaţă de aproximativ 800 mp. Ard materiale sanitare, mase plastice şi alte materiale combustibile”, precizează ISU.

UPDATE 1 - Arde depozitul Black SEA, 16 autospeciale de pompieri au ajuns la fața locului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un spațiu de depozitare, situat pe bulevardul Iuliu Maniu, sector 6, București.

Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate: 16 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, 2 autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, autospeciala transport roboți, Detașamentul Special de Salvatori și 3 ambulanțe SMURD.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date.”, au transmis pompierii.

Incendiu în București / Sursa foto - Facebook

Incendiu la intrare în București

Martorii au semnalat degajări mari de fum care s-au ridicat deasupra depozitului, vizibile de la distanță. Autoritățile au recomandat evitarea zonei pe perioada intervenției și au restricționat accesul pentru a permite pompierilor să lucreze în siguranță.

Incendiu la depozitul Black SEA / Sursa foto - Facebook

Până în prezent nu au fost raportate victime, iar cauzele incendiului sunt investigate de specialiști. Reprezentanții ISU București-Ilfov monitorizează situația și actualizează permanent informațiile legate de intervenție și starea depozitului afectat.

Circulația în zonă a fost afectată temporar, iar șoferii sunt sfătuiți să evite autostrada sau să adopte rute alternative până la lichidarea completă a incendiului.