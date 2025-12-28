Părinții unui bebeluș de doar câteva săptămâni au pornit spre spital convinși că micuțul suferă de o infecție respiratorie obișnuită, însă au plecat confruntați cu una dintre cele mai dificile vești pe care le poate primi un părinte.

Ce probleme avea micuțul, de fapt?

Matt Jukes, tatăl copilului, a observat că fiul său, Atlas, în vârstă de șase săptămâni, nu se simțea bine. Starea lui se deteriorase rapid: era agitat, plângea necontrolat, refuza hrana și prezenta episoade de vărsături. Inițial, familia a pus aceste semne pe seama unei gripe sau a unei viroze sezoniere, frecvente în perioada de iarnă.

Ajunși la medic, lucrurile au luat însă o turnură dramatică. După investigații amănunțite, specialiștii au stabilit că bebelușul suferea de un defect cardiac congenital, o afecțiune prezentă încă de la naștere, care afectează structura inimii și a vaselor de sânge. Diagnosticul a impus o intervenție chirurgicală de urgență, fără de care viața copilului ar fi fost pusă în pericol.

„Toți credeam că este vorba despre bronșiolită, o problemă respiratorie des întâlnită la sugari. Însă, până la finalul dimineții, am aflat adevărul. După o săptămână de spitalizare, Atlas a fost dus în sala de operație pentru o intervenție pe cord deschis. Soția mea îl ținea în brațe, iar noi eram paralizați de teamă”, a povestit tatăl copilului, citat de presa britanică.

Operația a durat mai bine de cinci ore, timp în care familia a trăit clipe de tensiune extremă. Vestea bună a venit ulterior, când medicii au anunțat că intervenția a fost un succes, iar micuțul se află în afara pericolului.

Simptomele care i-au indus în eroare pe părinți sunt frecvent asociate cu afecțiuni respiratorii ușoare: iritabilitate, lipsa poftei de mâncare, respirație dificilă și stare generală de slăbiciune. Tocmai această asemănare a făcut ca boala gravă să nu fie suspectată inițial.

„Totul a început ca o zi normală. Dintr-odată, Atlas nu mai putea fi liniștit, plângea constant și respira greu. Apoi a vomitat și a devenit foarte slăbit. Nici prin cap nu ne trecea că problema ar putea fi la inimă”, a mai spus Matt Jukes.

Povestea familiei este un semnal de alarmă pentru părinți, subliniind importanța consultului medical rapid atunci când starea unui copil se schimbă brusc, chiar și atunci când simptomele par comune sau ușoare.