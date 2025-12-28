Tragedie pe munte: turist de 55 de ani, mort pe traseu

Salvamontiștii au fost alertați de urgență și au ajuns rapid la fața locului. Bărbatul intrase în stop cardio-respirator, iar echipele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.
A fost necesară intervenția elicopterului SMURD
În sprijin a fost chemat și un elicopter SMURD, care a adus un medic de urgență în apropierea zonei.
Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat.
Trupul neînsuflețit a fost coborât de pe munte și predat autorităților pentru procedurile legale.
Autoritățile reamintesc turiștilor importanța prudenței pe trasee și a evaluării stării de sănătate înainte de orice drumeție.