Tragedie pe munte: turist de 55 de ani, mort pe traseu

Salvamontiștii au fost alertați de urgență și au ajuns rapid la fața locului. Bărbatul intrase în stop cardio-respirator, iar echipele de intervenție au început imediat manevrele de resuscitare.

A fost necesară intervenția elicopterului SMURD

În sprijin a fost chemat și un elicopter SMURD, care a adus un medic de urgență în apropierea zonei.

Din păcate, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul nu a mai putut fi salvat.

Trupul neînsuflețit a fost coborât de pe munte și predat autorităților pentru procedurile legale.

Autoritățile reamintesc turiștilor importanța prudenței pe trasee și a evaluării stării de sănătate înainte de orice drumeție.