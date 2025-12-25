Bucureștean, rănit în urma unui accident rutier

„Salvatorii montani din Bușteni au intervenit pentru acordarea primului ajutor medical și transportul turistului rănit”, a transmis, joi seară, Salvamont Prahova. Accidentul s-a produs pe un drum forestier din zona Munților Baiului, potrivit aceleiași surse.

Victima a fost predată ulterior echipajului SMURD și transportată la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

Reprezentanții Salvamont au precizat că, în prima zi de Crăciun, mai multe accidente au avut loc în zonele montane, necesitând intervenția echipajelor pentru salvarea turiștilor și acordarea primului ajutor.

Autoritățile recomandă vizitatorilor munților să fie precauți și să respecte regulile de siguranță, mai ales atunci când folosesc ATV-uri sau alte vehicule off-road pe traseele forestiere.