Poluare cu ulei de floarea-soarelui la Marea Neagră

Portul Odesa, unul dintre cele mai importante noduri comerciale ale Ucrainei, a fost supus în ultimele săptămâni unor bombardamente intense, considerate printre cele mai puternice de la începutul conflictului armat. Potrivit autorităților ucrainene, atacurile au vizat în mod deliberat infrastructurile esențiale pentru exportul de produse agricole.

În Ajunul Crăciunului, un jurnalist AFP aflat în zonă a surprins imagini cu pete extinse de ulei brun pe plajă, precum și o peliculă densă plutind pe suprafața apei. Substanța provine, conform oficialilor, din rezervoare avariate în urma bombardamentelor.

Russian attacks on Odesa are relentless.



Many people are without electricity in the city.



Last night, Russia attacked Odesa port, containers with flour and sunflower oil were set on fire.



Guvernatorul regiunii Odesa, Oleg Kiper, a declarat că scurgerile au fost cauzate de distrugerea instalațiilor de depozitare a uleiului vegetal din port, ceea ce a dus la contaminarea apei și a țărmului. Specialiștii în mediu avertizează că impactul asupra faunei este unul sever.

„Ne confruntăm cu un adevărat dezastru ecologic”, a transmis ecologul marin Vladîslav Balinski, precizând că pe coastă au fost găsite zeci de păsări moarte, majoritatea pui de corcodei. Voluntarii au intervenit pentru a curăța nisipul și pentru a recupera animalele afectate, însă multe dintre ele nu au mai putut fi salvate.

Medicii veterinari implicați în acțiunile de salvare explică faptul că uleiul distruge stratul natural protector al penelor, iar păsările își pierd capacitatea de izolare termică. „După ce sunt acoperite de ulei, păsările ajung să moară de hipotermie”, a declarat pentru AFP medicul veterinar Leonid Stoianov.

Autoritățile locale și organizațiile de mediu continuă evaluarea pagubelor, în timp ce efectele poluării asupra ecosistemului marin ar putea fi resimțite pe termen lung.