UPDATE 7:00 - Oficialii ruși susțin că 16 drone îndreptate spre Moscova au fost doborâte în Ajunul Crăciunului

Oficialii ruși afirmă că 16 drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în Ajunul Crăciunului.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe 24 decembrie că încă o dronă care zbura spre capitala rusă a fost doborâtă, ridicând la 16 numărul total al dronelor despre care susține că au fost neutralizate.

El a adăugat că serviciile de urgență intervin la locul unde au căzut resturile. Nu erau disponibile alte detalii la momentul publicării. The Kyiv Independent n-a putut verifica imediat informațiile.