Război în Ucraina, ziua 1401. Al patrulea Crăciun pe timp de război, ostilitățile continuă - LIVE TEXT

Ucraina si SUA asteaptă un răspuns din partea Moscovei
Al patrulea Crăciun pe timp de război găsește Ucraina într-o situație tot mia dificială, cu infrastructura energetică avariată serios de atacurile masive ale Rusiei, dar și cu o rază de speranță că s-ar putea ajunge la un acord de pace. 

UPDATE 7:00 - Oficialii ruși susțin că 16 drone îndreptate spre Moscova au fost doborâte în Ajunul Crăciunului 

Oficialii ruși afirmă că 16 drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în Ajunul Crăciunului.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe 24 decembrie că încă o dronă care zbura spre capitala rusă a fost doborâtă, ridicând la 16 numărul total al dronelor despre care susține că au fost neutralizate.

El a adăugat că serviciile de urgență intervin la locul unde au căzut resturile. Nu erau disponibile alte detalii la momentul publicării. The Kyiv Independent n-a putut verifica imediat informațiile.