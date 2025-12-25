Un raport al Consiliului Central pentru Managementul Dezastrelor din Japonia arată că un cutremur puternic produs sub zona centrală a Tokyo ar putea provoca până la 18.000 de morți și pierderi economice estimate la 83 de trilioane de yeni, scrie nippon.com..

Potrivit celor mai recente proiecții ale guvernului japonez, un seism cu magnitudinea 7, cu epicentrul în sudul zonei centrale a capitalei, ar genera mișcări seismice de intensitate 6 superior pe scara japoneză. Cele mai afectate prefecturi ar fi Tokyo, Kanagawa, Saitama și Chiba.

Scenariul analizat presupune producerea cutremurului într-o seară de iarnă, la ora 18:00, în condiții de vânt de 8 metri pe secundă, favorabile extinderii incendiilor. Aproximativ 400.000 de clădiri ar fi distruse sau arse, cu peste 30% mai puține decât estimările din 2013, datorită consolidărilor antiseismice și utilizării pe scară largă a întrerupătoarelor automate.

Modelul dezastrului arată că 110.000 de clădiri s-ar prăbuși din cauza seismului, iar alte 270.000 ar fi distruse de incendii. Numărul victimelor provocate de incendii, estimat la 12.000, ar depăși numărul celor ucise direct de cutremur, aproximat la 5.300. Alte mii de decese ar putea surveni ulterior, din cauze asociate dezastrului.

Până la 16 milioane de gospodării ar rămâne fără curent electric imediat după cutremur, din cauza opririi centralelor termice din zona Golfului Tokyo și a avariilor la infrastructura electrică.

De asemenea, avariile la stațiile de pompare și la uzinele de tratare a apei ar lăsa 14 milioane de persoane fără apă potabilă. Problemele la sistemele de canalizare ar putea agrava situația, iar autoritățile estimează că refacerea completă a rețelelor de apă și canalizare ar putea dura peste o lună.