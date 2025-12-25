„Pe pământ, nu este loc pentru Dumnezeu dacă nu este loc pentru om. A refuza pe unul înseamnă a-l refuza pe celălalt”, a spus papa în timpul slujbei solemne, la care au participat aproximativ 6.000 de persoane în interiorul bazilicii.

Leon, primul papă născut în Statele Unite, sărbătoreşte primul său Crăciun după ce a fost ales în luna mai de cardinalii din întreaga lume pentru a-i succeda defunctului papă Francisc, potrivit news.ro..

Papa, care a criticat măsurile controversate luate de Donald Trump împotriva imigranţilor, a citat o frază a papei Benedict al XVI-lea, care deplângea faptul că lumea nu se preocupă de copii, de săraci sau de străini.

„În timp ce o economie distorsionată ne determină să tratăm fiinţele umane ca pe simple mărfuri, Dumnezeu devine ca noi, revelând demnitatea infinită a fiecărei persoane”, a spus Leon. „Unde este loc pentru fiinţa umană, este loc şi pentru Dumnezeu. Chiar şi un staul poate deveni mai sacru decât un templu”.

În afara bazilicii, aproximativ 5.000 de persoane au urmărit slujba pe ecranele din Piaţa Sfântul Petru, ţinând umbrele şi purtând pelerine sub ploaia torenţială de la Roma.

Leon, în vârstă de 70 de ani, a ieşit să-i salute înainte de începerea liturghiei. „Vă admir, vă respect şi vă mulţumesc pentru curajul vostru şi pentru dorinţa de a fi aici în această seară, chiar şi pe vremea asta”.

Joi, papa va celebra liturghia de Crăciun şi va transmite mesajul şi binecuvântarea Urbi et Orbi (Către cetate şi lume), care are loc de două ori pe an.