Cum s-a produs accidentul rutier?

Evenimentul s-a produs în localitatea Satu Nou, iar la scurt timp după producerea coliziunii, la fața locului au intervenit mai multe echipaje medicale și de salvare. Salvatorii au găsit cinci victime: doi bărbați și trei femei cu vârste cuprinse între 15 și 61 de ani.

Potrivit reprezentanților Serviciului de Ambulanță Vaslui, toate persoanele implicate în accident erau conștiente în momentul preluării, însă prezentau traumatisme variate, unele dintre acestea necesitând îngrijiri medicale de specialitate.

Victimele au fost stabilizate la fața locului și transportate de urgență la Spitalul Județean Vaslui, unde au fost supuse investigațiilor medicale. Poliția a demarat cercetări pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului.