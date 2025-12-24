Statistica scoate însă la iveală realitatea dură din România, unde copii cu rezultate școlare bune sunt nevoiți să renunțe la studii pentru a-și ajuta la muncă părinții îngenunchiați de sărăcie.

Realitatea cruntă din satele României: sărăcie și neputință

Într-o țară în care un copil din 3 se culcă flămând din cauza sărăciei, iar statul ia parte nepăsător la realitatea dramatică de la sate, preotul Dan Damaschin a devenit o adevărată instituție a binelui. Umblă prin zonele uitate de lume din Iași și scoate din sărăcie mii de copii anual.

La Centrul de Educațional "Cosma și Damian" din Iași al preotului Damaschin, zeci de copii din familii care nu-i pot susține la școală au parte de o masă caldă, cazare și mediu de învățat.

După ce a verificat dacă cei mici au tot ce le trebuie la centru, preotul pornește mai departe la depozitul Faptelor Bune.

Aici, se pregătesc cadourile pentru copiii unde Moș Crăciun nu poate ajunge.

Următorul popas al preotului e la Clinica Veronica, centrul medical pe care Dan Damaschin l-a deschis special pentru cei bolnavi, fără posibilități materiale. Numele clinicii vine de la Veronica, o mamă a cinci copii care a murit cu zile. Femeia a aflat că are cancer în stadiu incipient, dar pentru că nu a avut bani de tratament, s-a stins din viață după câteva luni. La fel ca Veronica, mii de mame din regiunea Moldovei nu își permit să meargă la medic. Măcinate de boli, multe dintre ele mor în mizerie și lasă în urma lor copii nevinovați în suferință. Este realitatea care l-a zdruncinat pe preotul Damaschin și l-a determinat să construiască o clinică pentru acești oameni.

Preotul Dan Damaschin nu ajută copiii doar de sărbători sau la început de an școlar. Zi de zi, an de an, părintele reușete să aibă grijă de mii de copii și mame în nevoie.