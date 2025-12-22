Crăciun în lacrimi. Pentru zeci de copii Moșul nu există

Copii săraci

Pentru zeci de copii din satele sărace ale județului Vaslui, Moș Crăciun nu există. Și asta pentru că părinții lor sunt prea săraci pentru a le asigura un trai decent.

Familiile trăiesc de pe o zi pe alta. Micuții își doresc doar mâncare, de exemplu o fetiță de 7 ani visează să aibă pe masă friptură.

O fetiță își dorește ca de Crăciun să mănânce friptură

„M-am dus la școală mult timp...zi de zi...cum ce am avut. Mulți copii râdeau de mine că mă duc murdară. Eu am învățat, am zis că fac ceva în viață.”, a spus un copil.

„E mai greu cu mâncarea. Doar eu cu tata mă duc să muncesc la vie, la săpat...muncim și e foarte greu.”, a mărturisit un alt copil încercat de viață.

„Ne descurcăm un pic mai greu. Nu ne ajunge mâncarea. Îmi doream o bicicletă, le-am zis părinților, dar nu au bani.”, zise un băiat.

„Nu avem mâncare și cerem pe datorie la magazin...suntem 8 în total. Aș vrea să mănânc friptură de sărbători.”, a spus o fetiță.