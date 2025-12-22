Familiile trăiesc de pe o zi pe alta. Micuții își doresc doar mâncare, de exemplu o fetiță de 7 ani visează să aibă pe masă friptură.

O fetiță își dorește ca de Crăciun să mănânce friptură

„M-am dus la școală mult timp...zi de zi...cum ce am avut. Mulți copii râdeau de mine că mă duc murdară. Eu am învățat, am zis că fac ceva în viață.”, a spus un copil.

„E mai greu cu mâncarea. Doar eu cu tata mă duc să muncesc la vie, la săpat...muncim și e foarte greu.”, a mărturisit un alt copil încercat de viață.

„Ne descurcăm un pic mai greu. Nu ne ajunge mâncarea. Îmi doream o bicicletă, le-am zis părinților, dar nu au bani.”, zise un băiat.

„Nu avem mâncare și cerem pe datorie la magazin...suntem 8 în total. Aș vrea să mănânc friptură de sărbători.”, a spus o fetiță.