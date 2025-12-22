„Din verificările preliminare (...) s-a stabilit că o femeie de 63 de ani, din Pietroşani, care se deplasa pe DJ 731, pe raza localităţii de domiciliu, în împrejurări care vor fi stabilite prin cercetări, posibil pe fondul intenţiei de a traversa prin loc nepermis, a fost acroşată şi accidentată de un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, din comuna Corbi", se precizează într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

În urma impactului, femeia a suferit răni grave, iar medicii sosiți la fața locului au fost nevoiți să îi constate decesul.

Şoferul vinovat de producerea incidentului a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.

Poliţiştii Biroului Rutier Curtea de Argeş au întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul rutier.