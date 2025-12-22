Astăzi îți propunem o rețetă simplă și delicioasă de tochitură de porc cu mămăliguță pe care trebuie neapărat să o încerci. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un preparat tradițional cu care o să îi dai pe spate chiar și pe cei mai pretențioși.

INGREDIENTE:

1 kg ceafă de porc

500 g fleică de porc

1 kg scăricica porc

250 g cârnați afumați

250 g șuncă afumată

2 lg untură

6 căței usturoi

puțină apă / vin alb

cimbru, boia afumată, praf de usturoi

1 cană mălai pentru mămăliga

apă, sare

brânză de burduf pentru servire

MOD DE PREPARARE:

Cum se prepara Tochitura de porc cu mămăligă - Irezistibil de gustoasă:

Taie carnea în bucățele, cârnații felii. Taie scăricica.

Pune la încins într-un ceaun, 2 linguri de untură. Pune la rumenit mai întâi cuburile cu grăsime ca să se poată găti mai bine. Lasă pe foc până se topește din grăsime, apoi adaugă ceafa și cârnații. Amestecă din când în când ca să se rumenească pe toate părțile. Condimentează cu sare, piper, praf de usturoi, cimbru și boia. Pe măsură ce se gătește totul, poți adaugă puțină apă sau vin alb care ajută la frăgezime. Acoperă cu un capac și lasă la gătit, la foc mic. Spre final, adaugă usturoiul pisat și amestecă.

Cât timp se gătește tochitura, pregătește mămăliga.

Pune la fiert apa și un praf de sare. În momentul în care începe să fiarbă, toarnă mălaiul în ploaie, amestecând continuu cu un tel. Lasă la fiert, la foc mic, până se desprinde mămăliga de pe marginea cratiței, apoi rastoarn-o într-un bol.

Servește tochitura cu mămăligă fierbinte și brânză de burduf pe deasupra. Este o mâncare savuroasă, sățioasă, perfectă pentru zilele reci.