Tochitură moldovenească. Rețeta tradițională, veche, care a cucerit Mapamondul

Tochitura molovenească este unul dintre cele mai populare preparate tradiționale românești. Majoritatea turiștilor străini care au venit în țara noastră și au degustat acest preparat au fost impresionați de gustul său deosebit. Dacă ești în pană de idei și nu știi ce să mai gătești, astăzi, ne-am gândit să îți propunem rețeta tradițională, veche, care a cucerit întreg Mapamondul. 

INGREDIENTE:

500 g carne de porc
200 g carnati taranesti
200 g carnati de casa afumati
200 g castita afumata
150 g branza de burduf
2 oua
malai
ulei
cimbru
sare
piper

MOD DE PREPARARE: 

Carnea se taie cubulete si se pune la prajit in ulei.
Cand isi schimba culoarea se adauga si carnatii si costita taiata.
Se presara sare, piper si cimbru.
Se pune putina apa si se lasa la fiert sub capac 15-20 minute.
Se da capacul la o parte si se prajeste in continuare pana dispare apa si bucatile se rumenesc frumos.
Se face mamaliga si se prajesc ouale ochi.
Se pune in farfurie mamaliga, branza de burduf, ouale ochiuri si tochitura.
Se mananca cu muraturi, potrivit sursei. 