Un cartier din Craiova este păzit de mascați și jandarmi, după scandalul dintre cele două clanuri de romi soldat cu moartea unui om. Trupul neînsuflețit al bărbatului de 38 de ani a fost adus acasă. Între timp, ancheta a fost preluată de procurori. Trei dintre agresori au fost arestați, în timp ce pentru alți șase s-a propus arestarea în lipsa lor. Patru dintre ei sunt încă la spital, iar doi indivizi sunt căutați de anchetatori.