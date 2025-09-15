INGREDIENTE:
500 g carne de porc
200 g carnati taranesti
200 g carnati de casa afumati
200 g castita afumata
150 g branza de burduf
2 oua
malai
ulei
cimbru
sare
piper
MOD DE PREPARARE:
Carnea se taie cubulete si se pune la prajit in ulei.
Cand isi schimba culoarea se adauga si carnatii si costita taiata.
Se presara sare, piper si cimbru.
Se pune putina apa si se lasa la fiert sub capac 15-20 minute.
Se da capacul la o parte si se prajeste in continuare pana dispare apa si bucatile se rumenesc frumos.
Se face mamaliga si se prajesc ouale ochi.
Se pune in farfurie mamaliga, branza de burduf, ouale ochiuri si tochitura.
Se mananca cu muraturi, potrivit sursei.