În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, Vasilescu a vorbit deschis despre presiunile exercitate asupra judecătorilor, despre acuzațiile care i-au fost aduse și despre modul în care avocații au preluat cazul său. Ea a rememorat momentele tensionate din sala de judecată, a descris modul în care procurorii încercau să influențeze deciziile și a subliniat că, în ciuda tuturor obstacolelor, a întâlnit magistrați care au judecat corect și au consemnat în motivări abuzurile din dosar.

Anca Alexandrescu: Ați știut că doamna Arsenie a fost cea care v-a judecat atunci?

Lia Olguța Vasilescu: Nu, nu am știut, nu am recunoscut-o nici acum zilele acestea când a tot fost pe posturile de televiziune. Îmi aduc aminte doar când am intrat în sală că mi s-a părut că e ca un copil. Era foarte frumoasă, dar foarte tânără. M-am temut un pic tocmai pentru că mi s-a părut că este foarte tânără pentru cazul respectiv care, știți și dumneavoastră foarte bine că bubuia pe toate posturile de televiziune, a fost foarte mediatizat la vremea respectivă, și, apropo de chestiunea asta, cred că ar trebui să clarificăm care au fost încadrările mele.

Anca Alexandrescu: Haideți în primul rând să clarificăm. Puteți să spuneți public că v-ați așteptat să fiți arestată pentru că cineva v-a spus dinainte că veți fi arestată?

Lia Olguța Vasilescu: Da, m-am așteptat să fiu arestată, am avut informația cred că cu un an înainte când s-au apucat de dosarul meu, asta pentru că vorbeam ce nu trebuie la televiziuni și deranjam și atunci s-a luat hotărârea ca să mi se facă un dosar, au încropit repede ceva, acest dosar fațadă care este deja celebru, dar nu am știut cât de grav a fost ce s-a întâmplat în spate, în sensul că nu am știut la vremea respectivă că sunt urmărită peste tot, nu am știut că am interceptări nu numai de telefoane, am avut inclusiv în spațiul privat. Acum vreo 2 ani am făcut renovarea primăriei și constructorul mi-a spus că a găsit doi kilometri de cabluri care erau în primărie prin toate birourile. Este explicabil acest lucru pentru că după ce am avut acces la dosar am văzut că se înregistra inclusiv în săli de ședințe în care eu nu călcam. Chiar erau acolo stenograme despre discuții ale unor polițiști care intraseră noaptea în primărie cu paznicul, l-au rugat pe paznic să îi lase să se adăpostească de ploaie și vorbeau despre fotbal. Asta ca să înțelegeți până unde se ajunsese. Am aflat ulterior că au fost colegi de-ai mei din primărie, unul dintre ei luat de pe stradă din fața blocului și dus într-un hotel să fie anchetat, chiar și cu niște forme de tortură asupra lui ca să mă denunțe, adică lucruri foarte, foarte grave care s-au întâmplat.

Anca Alexandrescu: Ce înseamnă forme de tortură?

Lia Olguța Vasilescu: Adică timp de 7 ore nu i-au permis accesul la toaletă deși era aproape să aibă probleme.

Anca Alexandrescu: Vreau să mai lămurim un lucru. În așa zisul documentar Recorder și în spațiul public a apărut acuzația că vezi Doamne că domnul ministru Radu Marinescu v-a reprezentat pe dumneavoastră în acest proces. Și aș vrea să lămuriți acest lucru.

Lia Olguța Vasilescu: Nu, domnul Radu Marinescu a fost cu mine doar la primele două înfățișări, adică a fost cu mine la DNA deși nu era penalist dar era singurul avocat pe care îl cunoșteam la vremea respectivă, era coleg de partid și l-am rugat să mă însoțească. I-am spus de pe drum că voi fi arestată, el nu credea, mă rog, a fost și o discuție acolo în care mie îmi venea să râd la DNA, când mi-au explicat care sunt acuzațiile.

Era vorba de 4 infracțiuni de luare de mită constând în capital de imagine. Adică se văruiseră niște blocuri de niște oameni de afaceri, unii aveau legături cu primăria, alții nu aveau nicio legătură, eu solicitasem într-o conferință de presă să vină oricine dorește să ne ajute ca să văruim centrul istoric al Craiovei pentru că urma un festival foarte important în oraș, și pentru că am făcut această cerere și s-au văruit blocurile respective s-a considerat că eu ar urma să iau voturi, deci peste o lună erau alegerile, pentru că pe mine m-au reținut în campania electorală, și că ar urma să beneficiez de capital de imagine. Dar nici măcar nu avuseseră loc alegerile, adică o prostie, când mi-au spus lucrurile astea îmi venea să râd. Adică mă rețineți pentru asta, pe bune, nu e în regulă.

Iar după ce s-a discutat la prima instanță au intrat în dosar și Alice Drăghici și domnul Gheorghe Florea care fusese judecător la Înalta Curte, și după aceea la camera preliminară deja a preluat domnul avocat Alexandru Chiciu întreg dosarul. Deci practic domnul Radu Marinescu nu a fost decât la început.

Anca Alexandrescu: Mai vreau să lămurim ceva. De ce credeți că se dorea mutarea dosarului dumneavoastră la Înalta Curte?

Lia Olguța Vasilescu: Pentru că ei acolo aveau completele groazei, funcționa plicul galben și se dădeau soluțiile pe care și le doreau procurorii. Chestiunea este că pe lege doamna judecător Arsenie a judecat pe lege, pentru că tocmai se modificase legea atunci, erau persoane care intrau în Parlament, își dădeau demisia tot ca să beneficieze de prescripție să întârzie foarte mult dosarul. Și atunci se modificase legislația dacă ești la o cameră acolo rămâi, nu mai trebuie să te muți în altă parte. Deci noi știam că trebuie să câștigăm, dar iată că s-a forțat pentru că ei aveau tot interesul să ajungă dosarul la Înalta Curte.

Și aici o să fac o remarcă, și vă rog frumos să îmi permiteți să fac: Eu am trecut prin 8 instanțe cu acest dosar. Și vreau să le mulțumesc tuturor judecătorilor care toți au fost foarte corecți. Și au scris în motivări niște lucruri care cred că dacă s-ar citi, vizavi de cum s-a încălcat dreptul la apărare și cum s-au făcut probele în acel dosar, mulți și-ar pune mai multe semne de întrebare despre cum a funcționat sistemul atunci, același sistem care să nu uităm l-a reținut pe președintele unui Consiliu Județean pentru că a avut o infracțiune de luare de mită constând în aplauze. Chiar așa a fost încadrarea. Pentru că dăduse bani de la Consiliul Județean, susținuse echipa de handbal, și după ce a câștigat echipa el a fost aplaudat la scenă deschisă, și pentru că l-au aplaudat în sală atunci a fost această încadrare.

Deci toată lumea spunea atunci să spui că ai încredere în justiție, și am spus, de ce să mint, nu am. Dar la mine a fost o chestiune de noroc pentru că am dat peste niște judecători care au judecat absolut corect. Și tot respectul meu pentru ei.

Anca Alexandrescu: Cum ați perceput discuția din sală? V-ați dat seama că există o presiune din partea procurorului asupra judecătoarei?

Lia Olguța Vasilescu: Eu sunt convinsă că au fost presiuni pe mai mulți judecători, pentru că am asistat la mai multe scene pe tot parcursul acestui dosar. Aici a fost clar momentul în care a cerut recuzarea judecătoarei că nu erau pe același culoar, ca să zic așa. A mai fost o situație în care la Curtea de Apel domnul judecător i-a cerut, cred că era aceeași procuroare, i-a cerut să nu îmi admită probele. Judecătorul a întrebat care ar fi motivul. Nu știa un motiv. Judecătorul a judecat foarte corect.

Anca Alexandrescu: Tot în așa-zisul documentar se sugerează că dumneavoastră ați fi scăpat de dosar în epoca domnului Voineag.

Lia Olguța Vasilescu: Nicio legătură. Eu vă mărturisesc că nu am văzut documentarul, mi-a trimis cineva câteva imagini care erau referitoare la mine, unde apăream în cătușe, deși știu că sunt niște norme schimbate, că nu ai voie să prezinți în cătușe o persoană care nu este condamnată, apoi alăturat domnul Radu Marinescu, care a fost la prima înfățișare de la DNA, dar doar atât, după care dosarul a fost preluat de alți avocați, și după domnul Bologa, care sugera cumva că politicienii ar influența justiția. Probabil că l-au scos din context și l-au lipit acolo, că nu are niciun fel de legătură cu cazul, ce a vrut să sugereze cel puțin cel care a făcut acest documentar, pentru că dosarul meu s-a clasat pe vremea domnului Bologa, nu pe vremea domnului Voineag. A fost ca nuca în perete.

Andrei Bădin: Cine a fost procurorul care v-a instrumentat dosarul?

Lia Olguța Vasilescu: Claudia Roșu, aceeași care a instrumentat și dosarul domnului Gâtău, declarat nevinovat până la urmă la CEDO.

Aș pune o întrebare, pentru că înțeleg că doamna procuror Grecu a semnat o listă că este împotriva prescripției: Oare în cazul dumneaei a intervenit prescripția vizavi de ce spunea doamna președintă acum?

