Primarul Craiovei a declarat: „Poate e obișnuit ca la Oradea, unde nimeni nu comentează. El informează. A venit și ne-a informat: „Eu cred că anul acesta salariul minim nu crește”. Ne-a informat, n-a fost nicio discuție. E o chestiune de percepție, domnul Bolojan nu a lucrat într-o coaliție vreodată și nici cu opoziție. Pentru că la Oradea nu a avut opoziție. De multe ori, noi suntem opoziția din coaliție pentru că sunt chestiuni peste care nu putem trece. Sunt chestiuni de ideologie”, a transmis Lia Olguța Vasilescu.