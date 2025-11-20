„Ne așteptăm să se discute despre pachetul 3 și dacă nu se va ține cont nici de data aceasta de PSD, înseamnă că nu mai avem ce să căutăm la guvernare, că să rămânem doar să fim în geam când vine factura nu e cazul. Iar chestiunile pe care noi le-am solicitat, și anume să se discute în pachetul 3 și măsuri de relaxare economică vitale, absolut necesare în această perioadă când economia începe să scârție foarte tare, când salariul mediu prima oară în ultimii foarte mulți ani scade, înseamnă că nu mai este cazul să rămânem la guvernare dacă nu vor fi trecute și aceste solicitări pe care noi le avem și pe care le-am prezentat în urmă cu o lună coaliției și pentru care s-a format un grup de lucru la ora actuală între economiștii din toate partidele din coaliție ca să se analizeze aceste măsuri.

Din fericire, am reușit până acum să rezolvăm foarte multe lucruri. Dacă e să luăm exemplul doar al administrației publice locale, inițial s-a vorbit despre disponibilizări de 45% pe o cifră de 330.000, așa cum credeau ei că este în administrația publică locală. Până la urmă, după ce am cerut să se analizeze foarte bine, pentru că știam că nu aceasta este cifra, deci ar fi trebuit să disponibilizăm 150.000 de persoane din administrația publică locală, și până la final s-a dovedit că noi suntem 125.000 toți. Deci dați-vă seama, dacă am fi acceptat ca această solicitare pe care a avut-o domnul Bolojan să treacă, ce s-ar fi întâmplat: nu ar mai fi rămas nimeni în administrația publică locală.

L-am întrebat pe premier la vremea respectivă, am spus în coaliție că nu este această cifră, pentru că noi știm foarte bine că nu este această cifră, pentru că eu știam ce înseamnă municipalitățile din România și am solicitat atunci să se facă un calcul foarte exact câți sunt în administrația publică locală, nu cifrele de la TV. După ce am încărcat în platforma cifra reală a primarilor, și-au dat seama și ei că sunt 125.000 toți în administrația publică locală, iar salariile sunt sub 4.000 lei.

Mă refer la membrii coaliției. Discuția a avut loc în coaliție, am solicitat din nou să se revină asupra cifrelor, până la urmă s-a reușit să facem acest lucru și am reușit să mai salvăm ce se putea salva din administrația publică locală.

Aș vrea, de altfel, să vă spun că noi nu suntem împotriva unor disponibilizări care trebuie să se facă, însă pe criterii profesionale, pentru că noi, Asociația Municipiilor din România și Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, cerem de trei ani de zile o lege care prevede evaluarea scrisă anuală a funcționarilor publici, pentru că știm și noi că în cadrul primăriilor și consiliilor județene sunt funcționari publici care, odată ce au dat examenul de intrare pe funcție, nu își mai actualizează sub niciun fel informațiile și ne trezim în situația în care vin să semneze niște lucruri care nu au nicio legătură cu legislația actuală, chiar după legi abrogate.

Pentru asta am solicitat să se facă pe criterii profesionale disponibilizări, dar nu așa, de la pix, 45% pe un calcul de 330.000 de persoane, să vedem câți rămân. Erau mai puțini în funcție decât ar fi trebuit să plece acasă.”, a declarat Lia Olguța Vasilescu la Realitatea PLUS.