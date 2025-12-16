„În calitate de raportor al Parlamentului European privind implementarea Mecanismului de Reziliență, voi face tot ceea ce pot pentru ca România să nu piardă acești bani. Evident, totul este condiționat de capacitatea Guvernului României de a aplica această lege. Decizia Curții Constituționale va fi extrem de relevantă și importantă pentru a vedea dacă pierdem sau nu acești bani”, a declarat, marți, la Strasbourg, Victor Negrescu, întrebat despre așteptata decizie a CCR cu privire la pensiile magistraților, scrie news.ro..

Vicepreședintele Parlamentului European apreciază că „o decizie a CCR de invalidare sau de neconstituționalitate a acestei legi va conduce cel puțin la suspendarea acestor sume de bani”.

„În sensul acesta, evident, cei care au redactat legea trebuie să explice ce au dorit să facă și să susțină această lege până la capăt. Eu, aici, la nivel european, îmi doresc ca România să nu piardă niciun ban alocat pentru țara noastră”, a adăugat Negrescu.

Acesta a precizat însă că, dacă se ajunge la un al doilea refuz din partea CCR, „într-adevăr, este un moment în care trebuie să dezbatem dacă această coaliție funcționează și dacă cei care și-au asumat această reformă au ascultat toate vocile exprimate, toate opiniile specialiștilor și au respectat Constituția și litera legii”, reiterând că dorește ca cele 230 de milioane de euro din jalonul PNRR să nu fie pierdute.

Decizia Curții Constituționale este așteptată pe 28 decembrie, o zi de duminică.

Pe 2 decembrie, Guvernul și-a angajat răspunderea asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, în plenul comun al Parlamentului.

Noul proiect, adoptat după ce prima formă a legii a fost respinsă de CCR, stabilește condițiile de pensionare a magistraților și modalitatea de calcul a pensiei, proiectul fiind avizat negativ de Consiliul Superior al Magistraturii.