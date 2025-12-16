Sunt percheziții în derulare ale DNA la fostul ministru al Transporturilor Răzvan Cuc, care a ocupat această funcție din partea PSD, și la un om de afaceri.

Sunt investigate fapte de corupție referitoare la modul în care s-a acordat un contract cadru la RAR pentru întreținere și service linii mecanizate, contract a cărui valoare este de 23 de milioane de lei.

Procurorii anticorupție au suspiciuni că la mijloc ar fi o mită de 6% din valoarea contractului respectiv pentru fostul ministru al Transporturilor în așa fel încât contractul să fie dat cu dedicație.

Sursele Realitatea PLUS spun că vor fi și audieri după aceste descinderi.